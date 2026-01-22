Dopo Emma, Negramaro e Cocciante, a Riccione arrivano i Pooh

Il prossimo 21 luglio, nell’ambito del cartellone di “Riccione music city 2026”, il palco di piazzale Roma ospiterà i Pooh per una tappa del loro tour speciale “Pooh 60. La nostra storia. Estate”. Un appuntamento straordinario che celebra i 60 anni di una carriera leggendaria, pronto a far cantare intere generazioni. 60 anni di storia, musica ed emozioni e oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il sessantesimo anniversario dei Pooh si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre: una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e dei due eventi all’Arena di Verona, il racconto dei Pooh si arricchisce di un nuovo e importante capitolo: il tour che porterà la grande celebrazione della band nelle più suggestive location all’aperto. Un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile. Un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, ottenendo un elenco straordinario di premi e riconoscimenti. La band si è dimostrata nel tempo composta da veri “pionieri”, grazie alle rivoluzioni introdotte nei live, ai temi trattati nei brani, all’uso della tecnologia moderna, alla multimedialità e a molto altro ancora.

“Con l’annuncio dei Pooh, Riccione Music City 2026 svela un altro tassello fondamentale del suo mosaico artistico – osserva l’assessore al Turismo, Mattia Guidi –. Portiamo in piazzale Roma un pezzo di storia italiana: una band amata da ogni generazione che ha saputo dar voce ai sentimenti di un intero Paese. È molto più di un concerto: è un omaggio alla memoria collettiva e alla grande musica d’autore, un evento che emozionerà migliaia di persone. Dopo le date annunciate per Emma, Negramaro e Riccardo Cocciante, questo appuntamento continua ad implementare il palinsesto sempre più ricco e vario, capace di abbracciare generi diversi – dal cantautorato al rock fino al pop – per raggiungere target differenti. Abbiamo scelto di dislocare questi eventi in periodi diversi della stagione e non solo nei weekend, puntando anche su giornate infrasettimanali per destagionalizzare i flussi turistici. L’obiettivo è portare migliaia di persone a vivere Riccione a 360 gradi, offrendo l’opportunità, prima e dopo gli spettacoli, di passeggiare nelle nostre vie commerciali e valorizzare il tessuto economico locale. Questa programmazione, che integra gli appuntamenti a pagamento con quelli gratuiti, garantisce sostenibilità economica ed eccellenza artistica, valorizzando l’intero sistema Riccione: i grandi flussi di pubblico generano un indotto vitale e assicurano alla città una visibilità costante sui palcoscenici mediatici nazionali.”

I biglietti sono disponibili TicketOne @ciaotickets_official e nei punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it