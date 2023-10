Documentario su Miriam Makeba, c’è il contributo della Film Commission Emilia Romagna

Millstream Films & Media e Miriam Productions - società di WRM Group - sono liete di annunciare un nuovo progetto, il documentario “Miriam Makeba, The Voice of Africa”, che sarà diretto dalla regista somalo-americana Idil Ibrahim e che vuole celebrare la vita e l’opera della grande cantante africana, dagli inizi nel coro della sua città natale in Sud Africa, fino al successo internazionale. Il film, in fase di preproduzione e di acquisizione di ulteriori contributi, ha appena avuto anche il finanziamento della Film Commission Emilia Romagna; non ripercorrerà soltanto i successi della cantante che con la sua voce ha ispirato movimenti e aiutato a liberare gli oppressi, ma svelerà, attraverso documenti inediti della FBI, il suo percorso di attivista impegnata nella difesa dei diritti civili. La produzione ha acquisito i diritti esclusivi alla voce e immagine di Miriam Makeba dalla Fondazione Makeba e dagli eredi della cantante.

Il progetto, oltre a Millstream Films & Media, prevede inoltre la partecipazione di Roberto Meglioli, manager di Miriam Makeba, e del veterano della discografia Charlie Rapino, che hanno reso possibile l’accesso ai diritti, agli archivi e agli amici e sostenitori della cantante. Rapino, vice presidente di Artist First, la più grande industria discografica indipendente italiana e direttore della Miriam Productions Ltd, società di WRM Group, gruppo di investimento indipendente che ha apportato un iniziale e significativo contributo al finanziamento del documentario, ha dichiarato: “Per WRM ogni impegno finanziario sui progetti artistici in cui è attiva, è finalizzato alla realizzazione e produzione di opere socialmente rilevanti.”

Per i produttori Paul Russell e Andrea Vogt di Millstream, che ricordano che Makeba si spense nel 2008 in Italia nel corso di una manifestazione contro la camorra a Castel Volturno, “è un onore portare avanti il suo potente messaggio di ribellione e lotta, non solo attraverso la musica”, mentre Nelson Lumumba Lee, nipote di Makeba, esprime la soddisfazione della famiglia perché ”Mama Africa – pseudonimo dell’artista - riavrà la sua voce, grazie a decine di documenti inediti, interviste e concerti registrati negli anni.” La Ridley Scott Associates ha accompagnato il film nelle fasi di preproduzione e sviluppo.