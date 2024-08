«Dietro alle criptovalute si nasconde la criminalità organizzata». Camisani Calzolari sulla Terrazza della Dolce vita

Marco Camisani Calzolari: “Le criptovalute sono una grande tecnologia che risolve un problema che nessuno ha ancora trovato. Consiglio di stare lontano da questo mondo. La criminalità organizzata si arricchisce con le cripto e ci sono dei paesi che vivono di questo”.

Quarta serata de La Terrazza della Dolce Vita 2024. Insieme a Marco Camisani Calzolari, inviato di Striscia la notizia, si è parlato di futuro tecnologico e di cyber security: “Quando si parla per esempio di andare in vacanza in Thailandia poi il giorno dopo tutte pubblicità sulla Thailandia. Sapete dov’è che vi ascoltano? Ci ascoltano tutte quelle applicazioni per vedere se i cocomeri sono maturi o per vedere i fantasmi nella stanza. Queste applicazioni vivono di questo. Sono loro che ci ascoltano”.

Marco Camisani Calzolari ha scritto un libro intitolato Cyberumanesimo che parla di intelligenza artificiale e spiega come attraverso la tecnologia si possa arrivare a un nuovo umanesimo. “Spesso mi chiedono cosa dovrebbe studiare un ragazzo oggi. Tutti si aspettano che dica ingegneria informatica, pensate a un mondo in cui invece c’è bisogno di filosofi di cultura umanistica. Qualcuno che ci aiuti a comprendere le dinamiche umane, perché noi rimaniamo umani”.

Dal web hanno chiesto all’esperto come possiamo difenderci dalle truffe online: “Serve consapevolezza, cultura, saperlo... Una cosa poco nota è il fatto che è più facile che i nativi digitali finiscano in truffe online rispetto ai meno giovani. Perché i meno giovani hanno sviluppato degli anticorpi. Il mezzo che i giovani usano con semplicità dietro ha dei meccanismi che non conoscono. Bisogna educare a scuola. Si dice che la parte più debole di un sistema informatico si trovi tra la tastiera e la sedia. Cioè noi.”