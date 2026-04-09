Denis Campitelli con il suo trebbo sabato a Verucchio

Spettacoli
  • 09 aprile 2026
Denis Campitelli con il suo trebbo sabato a Verucchio

Un nuovo appuntamento della stagione del teatro Pazzini di Verucchio sabato 11 aprile (ore 21:15) con Denis Campitelli e il suo ”A trebbo con Shakespeare”, una produzione di Teatro Due Mondi. “Trebbo” deriva della parola dialettale “trebb”, che significa incontro, ritrovo, veglia con amici. In Romagna, fino a qualche anno fa, questi incontri avvenivano nelle stalle dove, nelle lunghe e gelide notti d’inverno, uomini, donne e bambini si trovavano per raccontarsi storie attorno al lume di una lanterna. Sembra che le storie più raccontate, divertenti e inquietanti allo stesso tempo, fossero quelle in cui si parlava di spiriti. La gente era convinta che di notte si potesse “vedere” e “sentire”... Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una vecchia casa colonica, proprio in un anfratto del muro di una stalla, viene ritrovato un vecchio manoscritto.

Per info tel. 320 5769769

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