Danza, al teatro Galli di Rimini il Grand Stage Nureyev dal 21 al 26 luglio

Dal 21 al 26 luglio, al Teatro Galli di Rimini, classi giornaliere di livello Avanzato con le Étoile dell’Opera di Parigi e di livello Elementary e Intermedio con Elisa Scala, docente dell’Accademia di Ballo del Teatro alla Scala di Milano

In occasione della VI edizione del concorso Rudolf Nureyev, l’esclusivo concorso internazionale per giovani studenti e studentesse e ballerini o ballerine professionisti, dai 15 ai 24 anni, dedicato alla memoria del celebre danzatore e coreografo, si svolgerà il Grand Stage Nureyev, articolato in sessioni pedagogiche e masterclass rivolte a giovani studenti danzatori, dai 9 anni, a cura di docenti ed Étoile delle più importanti accademie nazionali e internazionali.

Il Grand Stage Nureyev ha come obiettivo quello di trasmettere alle giovani generazioni le opere del più grande ballerino al mondo e di valorizzare il loro talento grazie a classi intensive con importanti pedagoghi e danzatori.

Ad aprirlo, come ospite d’eccezione nella giornata del 21 luglio, sarà Eleonora Abbagnato, Étoile de l’Opéra di Parigi e Direttrice della Scuola di ballo e del Corpo di ballo dell’Opera di Roma. Eleonora Abbagnato assisterà ad una lezione di danza classica di livello intermedio (dagli 11 anni) tenuta da Elisa Scala, docente stabile della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, e ad una lezione di livello avanzato tenuta da Damiano Mongelli, Assistente alla Direzione della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Un’occasione unica per gli iscritti al Grand Stage che, se valutati idonei e particolarmente talentuosi, potranno aspirare ad aggiudicarsi l’ammissione diretta alla Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma per l’anno scolastico 2025/26.

Le classi giornaliere di Elementary (9 – 11 anni) e Intermedio (12 – 14 anni), saranno a cura di Elisa Scala: il corso Elementary si articolerà in lezione di danza classica, lezione di storia delle coreografie di Noureev e preparazione della dimostrazione sul palco del teatro Galli durante la serata conclusiva del Concours Rudolf Nureyev. Gli allievi del livello Intermedio, invece, si cimenteranno in lezione di Classico, storia delle coreografie di Nureyev, lezione di sbarra a terra, lezione di punte e repertorio e preparazione della dimostrazione sul palco del teatro Galli durante la serata conclusiva del Concours Rudolf Nureyev.

Il livello Avanzato (dai 15 anni) sarà a cura delle Étoile dell’Opéra di Parigi Monique Loudières e Wilfried Romoli, di Clotilde Vayer, già prima ballerina all’Opéra di Parigi e dal 2021 direttrice della Scuola di Ballo e del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, che guideranno gli allievi nelle lezioni di classico, punte e repertorio, studio della dimostrazione sul palco del teatro Galli durante la serata conclusiva del Concours Rudolf Nureyev. Sempre a cura di Elisa Scala, invece, saranno le lezioni di sbarra a terra.

“Il Grand Stage è un’opportunità imprescindibile per i ragazzi di talento, dotati e ambiziosi, e quelli del territorio dove si svolge sono naturalmente agevolati – afferma Maria Perchiazzi Guaraldi, cofondatrice dell’evento - Ci rivolgiamo in particolare alle famiglie di questi ragazzi affinchè comprendano che essere ammessi alla selezione dà finalmente un valore e un senso ai sacrifici fatti. Stanno pervenendo molte adesioni da ogni regione d’Italia e il numero chiuso di pari passo garantisce la qualità dell’insegnamento di eccellenza a ragazzi di eccellenza. Come ripeto ormai dai sei anni, il nostro non è un evento che mira a fare ‘numero’ ma solo a sostenere ed incoraggiare il talento. Fedeli a quanto ha dichiarato la Presidente della Fondazione Rudolf Nureyev, la Baronessa Bull: “ ... l’impegno costante della Fondazione nel coltivare la prossima generazione di talenti e nel preservare e perpetuare l’eredità di Rudolf Nureyev ...”.

Per le iscrizioni consultare il sito: https://www.concoursrudolfnoureev.org/concorso/