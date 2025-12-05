Dalle incontaminate Faroe Islands arriva a Rimini in residenza e concerto il musicista Heðin Ziska Davidsen

Domenica 7 dicembre 2025 alle 17.00 in concerto a Rimini presso Giardini Pensili, via Sant’Aquilina 23. La performance in solo di Heðin (chitarra elettrica, elettronica) sarà un adattamento di due LP: “Ógreiða di Tjant” e “Resterne af Rigsfællesskabet”.



Resterne af Rigsfællesskabet (“I Resti del Commonwealth (danese)”) è un trio composto da Heðin Ziska Davidsen dalle Isole Fær Øer, Jesper Pedersen dalla Danimarca ma residente in Islanda, e Miké Thomsen dalla Groenlandia. Le Isole Fær Øer e la Groenlandia fanno ancora parte del regno o Commonwealth danese, mentre l’Islanda ha ottenuto l’indipendenza nel 1944. Il gruppo musicale è dunque un’astrazione del Commonwealth com’è oggi e mette in discussione l’ovvietà del Commonwealth stesso includendo l’Islanda nella sua identità.

La musica di Tjant è una riflessione sugli stili musicali nei quali i membri del gruppo sono coinvolti in un dato momento. L’attuale formazione di Tjant, composta da Heðin Ziska Davidsen (chitarra, synth, elettronica), Mikael Blak (basso, synth, elettronica) e Per Ingvaldur Højgaard Petersen (batteria, programmazione della batteria, elettronica), è attiva come produttrice e come insieme di musicisti con progetti come Eivør, Marius Ziska, Kóboykex, Klingra, Elinborg e Yggdrasil, per citarne alcuni. Queste varie espressioni musicali stimolano diversi approcci alla creazione e alla performance musicale, e questi approcci differenti vengono combinati in Tjant.

Il risultato è un rock elettronico improvvisato che varia da espressioni melodiche a espressioni frenetiche.



Heðin Ziska Davidsen / Chitarra elettrica, composizione, electronics, rock, pop, experimental, noise, computer, sound installation...

Heðin è un compositore/musicista delle Faroe Islands con un Master of Music in New Audiences and Innovative Practice presso la Iceland Academy of the Arts. Lo strumento principale di Heðin è la chitarra, ma negli ultimi anni ha ampliato la sua pratica al live sampling e al synth modulare. Non limitato da uno stile specifico, ha fatto tournée con il gruppo ethno jazz Yggdrasil, il gruppo pop rock Marius Ziska e l’art pop artist Heidrik, oltre a esibirsi in performance soliste di improvvisazione e noise. È stato uno dei membri fondatori del gruppo di improvvisazione con sintetizzatori analogici Space Invaders nel 2014, nel quale suona il sintetizzatore modulare. Heðin ha fondato il suo gruppo, Tjant, nel 2002 e ha pubblicato tre album fino a oggi. È stato nominato per la miglior canzone ai Faroese Music Awards nel 2016 per il brano “Eat Fish Fuckheads”.



Capacità limitata, è richiesta la prenotazione.

https://www.eventbrite.com/e/1976291447921