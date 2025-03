Dai Cesaroni a “Mare fuori 2” fino a Sandokan: il festival delle serie tv a Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno

Il mondo delle serie tv a Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno. Presentato a Roma l’Italian Global Series Festival, con le prime anticipazioni sul programma. Annunciata la reunion dei Cesaroni, l’incontro col cast di Mare

Fuori e i premi a Carlo Verdone, Elena Sofia Ricci e l’attrice britannica Adjoa Andoh

Il mondo delle serie tv con i suoi protagonisti si ritroverà a Rimini (Cinema Fulgor, Teatro Galli e Corte degli Agostiniani) e Riccione (PalaRiccione, Multiplex CinePalace) dal 21 al 28 giugno per la prima edizione dell’Italian Global Series Festival, la rassegna internazionale dedicata alla serie tv promossa dall’Associazione Produttori Audiovisivi (APA) con il supporto del Ministero della Cultura della SIAE e di AGIS.

Il festival, che raccoglie l’eredità delle dieci edizioni del Roma Fiction Fest con l’obiettivo di offrire un’edizione rinnovata e in linea con le moderne modalità di fruizione e dei nuovi contenuti, è stato presentato questa mattina a Palazzo Grazioli a Roma

dalla presidente di APA Chiara Sbarigia e dal direttore Artistico del Festival, il critico cinematografico e televisivo Marco Spagnoli, alla presenza del sottosegretario di Stato alla Cultura Lucia Borgonzoni e del presidente della Regione

Emilia Romagna Michele De Pascale. Al lancio capitolino della rassegna sono intervenuti in rappresentanza della città di Rimini il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla cultura Michele Lari, per Riccione la vicesindaca

Sandra Villa.

Ospite della conferenza stampa Carlo Verdone che sarà tra gli attori premiati con gli Excellence Award in programma al Teatro Galli di Rimini. A ricevere il riconoscimento anche Elena Sofia Ricci e l’attrice Evangeline Lilly, grande protagonista

di serie come “Lost” il produttore musicale pluripremiato agli Oscar Giorgio Moroder e l’attrice britannica Adjoa Andoh, nota per essere la regina nella serie Bridgerton.

Il programma sarà annunciato nelle prossime settimane, ma già oggi sono state rivelate le prime anticipazioni, tra cui la grande reunion de I Cesaroni (21 giugno), un appuntamento con il cast di Mare Fuori e l’incontro su Sandokan. L’Italian Global Series sarà inoltre ricco di anteprime delle serie nazionali e internazionali con la presentazione di alcuni frame inediti. I Presidenti delle Giurie del Concorso Internazionale saranno Bille August, Cristina Comencini e Paolo Genovese.

Madrina dell’Italian Global Series Festival sarà l’attrice Caterina De Angelis, oggi uno dei volti più promettenti nel panorama dell’audiovisivo italiano. In conferenza stampa è stato inoltre annunciato un appuntamento per celebrare il grande scrittore e sceneggiatore siciliano Andrea Camilleri in occasione del Centenario della nascita.

L’Italian global Series proporrà inoltre delle Conversazioni con i grandi autori e protagonisti della serialità italiana e figure di spicco del mondo della critica e dei Festival come il regista Marco Bellocchio che dialogherà con Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia; l’attore e regista Michele Placido dialogherà con Giulio Base, Direttore del Festival di Torino.

Il concorso internazionale di Italian Global Series Festival prevede quattro sezioni: Drama, Comedy, Limited Series, Tv Movies e saranno assegnati per ciascuna sezione i seguenti premi: Miglior titolo, Miglior attore e attrice protagonisti, Miglior Creatore e / o Regista.