“Da Zero a Mille”: il libro di Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’ 1000

Il fondatore e CEO di Rockin’ 1000, il cesenate Fabio Zaffagnini, è pronto a svelare la sua storia con “Da Zero a Mille”, l’autobiografia che racconta un viaggio straordinario verso la creazione della band più grande del mondo. L’evento di presentazione si terrà lunedì 25 novembre, alle 18, presso la libreria Mondadori Duomo a Milano e sarà seguito da una Rockin’1000 Jam alle 20.30 presso l’Hard Rock Cafe Milan. La presentazione sarà moderata da Lodovica Comello e Michele Riva. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria registrandosi su: https://DaZeroaMille.eventbrite.it

“Da Zero a Mille” è la storia di un percorso unico, raccontato senza filtri, tra avventure rocambolesche, scelte audaci e retroscena inediti. Fabio ci guida attraverso una vita vissuta all’insegna della curiosità e del rischio, un mix di esperienze che spaziano da spedizioni in terre remote a incontri con persone fuori dal comune, fino al video virale di Learn to Fly ed i concerti in giro per il mondo con i Rockin’1000. Ogni pagina offre uno sguardo ravvicinato sulle tappe di un sogno, fatto di momenti intensi, successi sudati e qualche delusione.

Oltre alle storie e agli aneddoti, il libro approfondisce anche concetti fondamentali come la creatività, l’ambizione e il vero significato del perseguire un sogno, spesso difficile e doloroso. Quello che emerge è un mosaico di esperienze che svelano i retroscena di un’impresa senza precedenti, tra slanci di pura follia e l’immensa passione per la musica che hanno reso possibile il progetto. “Da Zero a Mille” è, in definitiva, una fonte di ispirazione per chi ama esplorare nuovi orizzonti, per chi sogna in grande e per tutti i rocker, dichiarati o segreti, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e sfide.