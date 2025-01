Da Cesena a Londra con Stravinsky

LONDRA

CLAUDIA ROCCHI

I Dewey Dell sbarcano a Londra. La compagnia cesenate dei fratelli Teodora, Agata, Demetrio Castellucci presenta la propria originale versione di “Le sacre du printemps” (La sagra della primavera) al Mime London festival che apre a proposte audaci e insolite, specialmente di arte fisica e visiva completate da workshop e seminari. Da giovedì 23 a sabato 25 gennaio la coreografia va in scena nel prestigioso complesso del Southbank Centre lungo le rive del Tamigi, sold out a ogni replica. “Le sacre” di Dewey Dell, applaudita anche al Bonci di Cesena nell’aprile 2024, già vincitrice del premio Danza&danza”, come migliore produzione italiana 2023, pure ispirata all’iconico balletto (1911-13) dei Ballet Russes di Diaghilev, danzato da Nijinsky, sulle potenti note di Stravinsky, si distacca totalmente dal personaggio dell’Eletta, la giovane sacrificata, per entrare nel regno animale e vegetale. «Il personaggio centrale l’abbiamo ritrovato in un fiore che dà sé stesso attraverso il suo polline per garantire nuova vita – dicono Agata e Teodora -. Ricreiamo fiore, spore, fungo, una carcassa in decomposizione. Tante immagini tra la vita e la morte legate in un circolo infinito». L’importante trasferta rientra in un percorso internazionale promosso da Ater fondazione che dal 2023 ha visto Dewey Dell esibirsi nei festival di Canterbury, Bergen, Belgrado, Riga, Seoul, Londra e prossimamente a Valladolid.