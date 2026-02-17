Crossroads 2026, il programma: la stella è Pat Metheny

Torna in Emilia-Romagna, dal 3 marzo al 31 luglio, Crossroads, che anche per la 27esima edizione conferma la sua fama di festival itinerante contenitore dai grandi numeri e dalle innumerevoli aperture artistiche, palcoscenico di richiamo internazionale.
Settanta appuntamenti in oltre 20 comuni, distribuiti tra tutte le province. Cinque mesi di musica, 500 artisti, con una ricchissima proposta di presenze femminili, dalle grandi star italiane e internazionali ai talenti emergenti, ai giovanissimi ai quali viene offerta l’occasione di fare esperienza. Un vasto campionario di ascolti, che affiancherà ai più noti protagonisti della scena jazz proposte nuove e insolite, fino ad esplorazioni di generi musicali trasversali.