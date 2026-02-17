Crossroads 2026, il programma: la stella è Pat Metheny

Settanta appuntamenti in oltre 20 comuni, distribuiti tra tutte le province. Cinque mesi di musica, 500 artisti, con una ricchissima proposta di presenze femminili, dalle grandi star italiane e internazionali ai talenti emergenti, ai giovanissimi ai quali viene offerta l’occasione di fare esperienza. Un vasto campionario di ascolti, che affiancherà ai più noti protagonisti della scena jazz proposte nuove e insolite, fino ad esplorazioni di generi musicali trasversali.

Una superstar come Pat Metheny, i campioni della musica cubana (Grupo Compay Segundo), le figure storiche della musica improvvisata (Enrico Rava, Hamid Drake...), gli astri nascenti della scena mondiale (Isaiah Collier, Lakecia Benjamin, Amaro Freitas, Makaya McCraven...), passando per nomi simbolo della canzone jazz nazionale (Raphael Gualazzi, GeGè Telesforo), senza dimenticare le artiste donne, che quest’anno saranno particolarmente numerose (China Moses, Rachel Z, Simona Molinari, Petra Magoni, Karima, Eleonora Strino...). Poi quelli per cui Crossroads è casa, i più noti solisti del jazz italiano, che in qualità di artisti residenti tornano in più occasioni a calcare i palchi del festival, sempre con progetti e gruppi diversi, a partire da Fabrizio Bosso. Immancabili, naturalmente, gli Stati Uniti, culla del jazz e ancor oggi suo cuore pulsante, affiancati da molta America Latina e un pizzico d’Africa, perché i suoni esotici sono da sempre una specialità di questo festival.

Non è tutto, perché nel cartellone confluisce il programma di Ravenna Jazz, che quest’anno - in aggiunta all’abituale periodo dal 2 al 10 maggio - avrà una ripresa estiva l’1, 3 e 9 luglio: tre serate che vedranno succedersi sul palco della Rocca Brancaleone artisti e produzioni di massimo prestigio, a partire dall’attesissimo ritorno, il 3 luglio, del chitarrista Pat Metheny.

Questo e molto altro ancora, dunque, è Crossroads 2026, come sempre organizzato da Jazz Network ETS in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di Anci Emilia-Romagna.

La kermesse è stata presentata in conferenza stampa questa mattina, in Regione a Bologna, dall’assessora alla Cultura Jessica Allegni, da Antonio Gioiellieri e Sandra Costantini, rispettivamente presidente e direttrice artistica di Jazz Network.