Cristicchi a Imola dopo il rinvio per Sanremo

Con due serate consecutive – giovedì 10 con Simone Cristicchi in Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli e venerdì 11 aprile con la compagnia Les Moustaches in La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, sempre alle ore 21 al Teatro Stignani di Imola – si conclude la prima edizione di “Nuovi percorsi allo Stignani”. Si tratta della nuova rassegna di drammaturgia contemporanea realizzata dal Comune di Imola in collaborazione con Accademia Perduta / Romagna Teatri, che in questi primi mesi del 2025 ha arricchito la proposta teatrale imolese affiancandosi alla stagione di prosa principale.

Simone Cristicchi è l’autore e l’interprete dello spettacolo Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli, inizialmente programmato per il 6 febbraio poi rinviato per problemi di salute dell’artista a giovedì 10 aprile. L’artista romano indaga e racconta San Francesco d’Assisi e il labile confine tra follia e santità, tema cardine della sua vita.

Franciscus, che vedeva la sacralità e la bellezza in ogni volto di persona ma anche di animale, e non solo anche nel sole, nella morte, nella terra su cui camminava... In cosa risiede l’attualità del suo messaggio? Cosa può dirci la filosofia del “ricchissimo di Assisi”, nella confusione della modernità affamata di senso, nelle promesse tradite del progresso? Tra riflessioni, domande e canzoni inedite – che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara – l’artista romano indaga e racconta il “Santo di tutti”.

Al centro di questo spettacolo anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Uno spettacolo ad alta intensità emotiva, che fa risuonare potenti in noi le domande più profonde e ci spinge a ricercarne una possibile risposta.

La sera successiva, venerdì 11 aprile, la compagnia Les Moustaches porterà in scena La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, commedia nera scritta da Alberto Fumagalli per raccontare disagio, voglia di libertà e di non arrendersi, non importa quanto i propri sogni siano malconci e bistrattati. Con Damiano Spitaleri che interpreta Ciccio Speranza, ragazzo sovrappeso ed emarginato, deciso a danzare nonostante tutto e tutti.

Ciccio Speranza è un ragazzo grasso ma leggero, con un’anima talmente delicata che potrebbe sembrare quella di una graziosa principessa nordeuropea. Vive in una vecchia catapecchia di provincia dove si sente soffocare. Ciccio ha un sogno troppo grande per poter rimanere in un cassetto di legno marcio: vuole danzare. Sebbastiano è suo padre, violento e grave come un tamburo di pelle di capra in un concerto di ottavini. Dennis è suo fratello, con l’apertura mentale di uno che va a Bangkok e spacca tutto perché non sanno fare pasta, patate e cozze. Solo, nella sua fragilità, Ciccio vuole scappare da quel luogo che mai ha sentito come casa. Il protagonista in tutù rosa non smetterà mai di danzare, raccontando la sua vita così come la desidera. Ciccio appartiene a un mondo lontano, senza alcuna possibilità di esaudire il proprio sogno. Il suo destino è segnato, il suo carattere è condizionato, la sua vita è soffocata da un ambiente che gli sta stretto come un cappottino antigelo su un bulldog inglese.

Per assistere agli spettacoli i biglietti sono in vendita su Vivaticket: stesso prezzo in tutti i settori, 25 euro per Simone Cristicchi e 18 euro per Les Moustaches. Inoltre le sere di spettacolo la biglietteria del Teatro Stignani in via Verdi 1/3 sarà aperta dalle ore 19.