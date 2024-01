Cosmo in concerto al Verdi di Cesena martedì 30 aprile

Nuova musica e nuovi concerti per Cosmo, che martedì 30 aprile torna a Cesena; quello del Teatro Verdi in via Sostegni sarà l’unico concerto in Romagna del tour primaverile del cantautore e producer di Ivrea. I biglietti saranno disponibili in prevendita su circuito TicketOne da venerdì 12 gennaio alle 12. Cosmo porterà sul palco, accompagnato da una band di quattro elementi, il materiale inedito che andrà a comporre il suo nuovo album, il quinto. Non mancheranno, ovviamente, i classici del suo repertorio ri-adattati per l’occasione.