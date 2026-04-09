Cosmo: il concerto in matinée a Cesenatico. Intanto esce il 17 il nuovo album

Esce “La fonte”, il nuovo album di Cosmo in vendita da venerdì 17 aprile per Columbia Records / Sony Music Italy / 42 Records. Lontano da definizioni rigide o facilmente incasellabili, Cosmo ha costruito un percorso artistico autonomo, che si muove fuori dagli schemi più prevedibili e individua nella libertà il motore centrale della propria ricerca. La Fonte nasce da un’urgenza essenziale: tornare al punto d’origine. Non come gesto nostalgico ma come atto di esplorazione. In questo disco Cosmo riafferma la propria identità autoriale senza rinnegare il percorso che lo ha portato fin qui. L’immaginario del clubbing non è più esplicito ma si trasforma, lasciando tracce nei pattern ritmici e in pulsazioni più sottili. L’album nasce da un processo libero, guidato dall’intuizione più che da schemi predefiniti, in cui riferimenti diversi convivono senza gerarchie. Strumenti musicali, autotune e scrittura diventano i mezzi espressivi di un lavoro in cui elementi distanti trovano un equilibrio naturale. Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme ad Alessio Natalizia – produttore e musicista di base a Londra noto con l’alias Not Waving – l’album è composto da 11 tracce, 9 inediti sommati ai singoli che negli scorsi mesi hanno fatto da apripista al progetto, Ciao e Incanto. La Fonte si inserisce nel secondo capitolo del loro percorso condiviso, dando seguito a un sodalizio artistico inaugurato con il disco “Sulle ali del cavallo bianco” (2024) e ormai consolidato.

Intanto Cosmo ha annunciato nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito: i concerti matinée. Un tour estivo, prodotto da Dna Concerti, pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata. Un live diverso dal classico serale, capace di aprire nuove possibilità di ascolto e condivisione. In partenza domenica 24 maggio da Milano, il tour proseguirà il 2 giugno al Decibel Presents di Firenze, il 5 luglio all’Acieloaperto festival di Cesenatico, il 12 luglio al Forte di Bard in provincia di Aosta, il 12 agosto al Color Fest di Lamezia Terme (CZ) e il 15 agosto al Locus Festival di Ostuni (BR) di cui sarà l’apertura.

Il calendario è in continuo aggiornamento, info e biglietti sul sito dnaconcerti.com.