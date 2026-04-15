Cosa succede in città quando arriva Vasco Rossi? Succede che il rito collettivo si rinnova. Vasco Rossi è l’unico artista che ogni anno fa un tour, portando in giro per l’Italia lo spettacolo rock più potente e emozionante che c’è. Anche per l’estate 2026 la risposta del popolo del Blasco non ha paragoni: tutte le date annunciate sono tutte doppie e sold out da circa un anno. Chi non ce l’ha fatta quest’anno, potrà rifarsi l’anno prossimo per conquistare il suo biglietto, Vasco ci sarà.

Il tour partirà ufficialmente il 30 maggio da Rimini con la data zero (dopo l’epico debutto del tour 2023). Ma già il 29 maggio, sempre a Rimini, Vasco regalerà al “fronte del palco” il soundcheck riservato agli iscritti al fanclub, un appuntamento esclusivo che anticipa l’inizio della tournée che chiuderà con la doppia a Udine, città già in festa, che aspetta il ritorno del Komandante da 18 anni.

Il 2026 sarà segnato anche da debutti importanti. A Ferrara, Vasco si esibirà per la prima volta al Parco Urbano Giorgio Bassani. Allo stesso modo, anche a Olbia l’appuntamento avrà un valore speciale: le due date del 12 e 13 giugno segneranno la prima volta all’Olbia Arena ma... a dire il vero l’ultima volta a Olbia risale al 1983 con il tour di “Bollicine”.

Grande attesa anche per Ancona, dove Vasco torna allo Stadio del Conero dopo 4 anni e per Bari allo Stadio San Nicola, ormai casa.

VASCO LIVE 2026

RIMINI - Stadio Romeo Neri

29 maggio - Soundcheck (riservato fanclub)

30 maggio - Data zero

FERRARA - Parco Urbano G. Bassani

05 e 06 giugno

OLBIA – Olbia Arena

12 e 13 giugno

BARI - Stadio San Nicola

18 e 19 giugno

ANCONA - Stadio Del Conero

23 e 24 giugno

UDINE – Bluenergy Stadium

28 e 29 giugno