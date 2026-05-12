CortEstate 2026 a Coriano: Filippo Graziani in concerto per celebrare Ivan

Il Teatro Corte Coriano inaugura l’anteprima di CortEstate 2026 ospitando, giovedì 14 maggio alle ore 21.00, il concerto di Filippo Graziani con il tour OTTANTA. Buon Compleanno Ivan, progetto musicale dedicato agli 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani.

Il concerto segna una tappa particolarmente significativa della tournée: Filippo Graziani e la sua band hanno infatti scelto il Teatro Corte Coriano come luogo di residenza artistica per il riallestimento del tour estivo, che ripartirà proprio da Coriano in occasione dell’uscita del nuovo disco live 80. Buon compleanno Ivan live in Teramo.

Dopo il grande successo ottenuto nel 2025 con oltre 40 date in tutta Italia, OTTANTA. Buon Compleanno Ivan prosegue anche nella prima parte del 2026, confermandosi uno degli omaggi più intensi e partecipati dedicati all’opera del celebre cantautore. L’entusiasmo del pubblico e l’energia condivisa nei teatri e nei festival hanno spinto Filippo Graziani a continuare questo viaggio musicale, offrendo una nuova occasione sia a chi non ha ancora assistito allo spettacolo sia a chi desidera riviverne l’emozione.

Da oltre dieci anni impegnato nella valorizzazione dell’eredità artistica di Ivan Graziani, Filippo ha costruito negli anni un percorso originale e riconoscibile, capace di rinnovare il repertorio del padre attraverso arrangiamenti contemporanei che ne preservano l’identità, creando un dialogo tra generazioni diverse. In questo nuovo tour il cantautore accompagnerà il pubblico in un viaggio ancora più personale, alternando i brani simbolo della carriera di Ivan a canzoni a lui particolarmente care, rivelandone anche il lato più intimo e nascosto. Sul palco insieme a Filippo Graziani salirà una formazione consolidata composta da Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere e Riccardo Cardelli polistrumentista.

Informazioni e prevendite

Prevendita online:

liveticket Teatro Corte Coriano

Info e prenotazioni:

Tel. 329 9461660

Teatro Corte Coriano – Fratelli di Taglia

Social: Facebook e Instagram – Teatro Corte Coriano