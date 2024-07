Concorso Noureev: «Rimini è una città visionaria, una città a cui piacciono le sfide».

RIMINI

La quinta edizione del concorso Nureyev si è conclusa domenica sera al teatro Galli di Rimini fra didattica e spettacolo. «Ma perché Rimini? – domanda la direttrice del teatro Laura Fontana –. Perché Rimini è una città visionaria, una città a cui piacciono le sfide».

Dal 16 al 21 luglio i giovani talenti – provenienti da Italia, Francia e Giappone – si sono cimentati in un intenso lavoro di coaching e masterclass con maestri dell’Opéra, del Conservatorio di Parigi e della Scala di Milano, per portare in scena coreografie di Rudolf Noureev. La giuria del concorso era formata dalle étoile, eredi artistiche del danzatore russo: Monique Loudières, Elisabeth Maurin, Wilfried Romoli, il presidente Daniel Agésilas e Alessio Carbone, primo ballerino dell’Opéra di Parigi. Nella categoria studenti, la prima classificata è stata Anna Sparapano, a cui è stata assegnata una borsa di studio in denaro offerta dall’associazione Poljyakov. Il secondo classificato è Francesco Scotto Di Perta, proveniente dalla scuola del San Carlo di Napoli, a cui è andato il “prix espoir” in denaro. La terza classificata, Aurora Acquisti, si è aggiudicata l’invito a uno stage nel corpo di ballo della fondazione Teatro San Carlo, invito riproposto anche alla quarta classificata: Rose Perrot. Allo stage estivo a Nizza andrà il quinto classificato: Jan Baptiste Besson. Infine, Elisa Gabellini – del Centro Danza Regina di Cattolica – è la sesta qualificata; alla ballerina è stato proposto uno stage al Conservatorio Nazionale parigino. Nella categoria professionisti, il primo premio in denaro è stato consegnato a Matoi Kawamoto dell’Opéra di Bordeaux.

L’evento ha raggiunto l’apice con le esibizioni di Polina Semionova e Max Darlington. «Non offriamo dei premi fine a se stessi – ci tiene a sottolineare Maria Perchiazzi Guaraldi, cofondatrice del concorso – bensì opportunità vere di crescita professionale per chi desidera intraprendere questo percorso artistico».