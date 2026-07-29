Con Riminiwow la città accoglie i giovanissimi con le star del web da 35 milioni di follower

Un’invasione di giovanissimi, e qualcuno è già arrivato, sta per calare su Rimini. Da venerdì prossimo 31 luglio a domenica 2 agosto l’appuntamento è infatti con le star della rete più gettonate dagli under 14. Il festival Riminiwow porta in piazzale Fellini, su un palco fronte mare per aumentare le vibes, mostri sacri quali il duo Me contro te, i Dieffe bros e, per la prima volta tutti insieme on stage, The breakfast club, The breakfast crew e The snack club. Tre serate, da oltre 35 milioni di follower, tutte rigorosamente gratuite per quello che l’organizzatore Andrea Prada non esita a definire «il festival per le famiglie più importante d’Italia», con gli show per un pubblico di 12.000 persone e un vero e proprio villaggio pronto ad accogliere ragazzi e famiglie.

Per i più piccoli «sono un punto di riferimento assoluto». Ne sa qualcosa, da padre, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che già questa mattina ha incontrato famiglie arrivate in città sulla spinta dei propri figli. Dietro Riminiwow, che fa parte del progetto di promozione ed eventi Romagnawow già attivo da qualche anno, spiega alla stampa il primo cittadino, c’è un progetto turistico, «intercettare il turismo fatto di famiglie» dando loro l’opportunità di godersi lo spettacolo e la città. Passando magari direttamente dalla spiaggia al palco. Senza dimenticare, chiosa il sindaco, che si tratta di «una proposta sana, mai volgare». E che “amplifica il nome della Romagna come casa ideale per le famiglie in giro per l’Italia”, osserva il direttore artistico della kermesse Prada. Facendo scendere in campo dei “top player”: i Me contro te hanno 17 milioni di follower e quello di Rimini di venerdì 31 luglio è il loro unico spettacolo gratuito, per il quale occorre prenotarsi. Sabato 1 agosto è la volta dei digital creator Dieffe bros, che cercheranno anche di entrare nel Guinness dei primati e si chiude domenica 2 co i tre collettivi social per la prima volta insieme The breakfast club, The breakfast crew e The snack club, che porteranno anche un’ospite a sorpresa.

In questo caso da mamma, li conosce bene anche l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni, alla quale è scappato proprio un «wow» quando è stata informata dal sindaco del festival: «Sono tutti target seguitissimi e l’occasione di vederli gratis a due passi dalla spiaggia è un dono bellissimo per riminesi e turisti». Di certo, prosegue, «regaleranno emozioni che i giovani presenti ricorderanno a lungo», con la possibilità di vivere «un’esperienza a tutto tondo, immersiva, dalla spiaggia e dal mare allo show serale», conclude.