Claudio Baglioni lancia “Frammenti”: parte il racconto social che accompagna il GrandTour “La vita è adesso”

ROMA. Manca ancora qualche mese al debutto di “Che notte è questa! La partenza”, ma Claudio Baglioni ha già avviato il conto alla rovescia. Da oggi, lunedì 3 agosto, prende infatti il via “Frammenti”, un progetto artistico multimediale che accompagnerà il pubblico fino al debutto dei concerti di Piazza di Siena, a Villa Borghese, il 24 ottobre 2026, primo atto del GrandTour “La vita è adesso”.

L’iniziativa si svilupperà attraverso una serie di videoclip pubblicati sui canali social ufficiali del cantautore. Immagini, grafica, filmati, musica e le voci di noti interpreti daranno nuova vita ai testi degli undici brani che compongono “La vita è adesso”, l’album che, a quarant’anni dalla pubblicazione, resta il disco più venduto nella storia della musica italiana.

Ad aprire il progetto è un video introdotto da un testo scritto dallo stesso Baglioni, che paragona l’imminente partenza a quella di un viaggio in cui il bagaglio si riempie soprattutto di ricordi, pensieri, fotografie e parole capaci di tenere unite persone, cuori e memorie. Un invito a riscoprire, attraverso piccoli “frammenti” di vita, il patrimonio emotivo racchiuso nelle canzoni dell’album.

L’operazione rappresenta una delle tappe delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario di “La vita è adesso”, che culmineranno nel GrandTour 2027. Per la prima volta Baglioni porterà infatti sul palco, accanto ai grandi successi della sua carriera, l’intero album eseguito dal vivo, restituendo al pubblico un’opera che ha segnato la storia della canzone italiana.

Il tour prenderà ufficialmente il via con “Che notte è questa! La partenza”, in programma dal 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena, per poi trasformarsi, tra giugno e settembre 2027, in un itinerario musicale che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico e culturale italiano. Il viaggio si concluderà il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali di Roma con “Che notte è questa! Il ritorno”.

Le canzoni di “La vita è adesso”, con i loro racconti di amore, amicizia, speranza, nostalgia e desiderio di futuro, saranno così il filo conduttore di un percorso che unirà musica, immagini e memoria, accompagnando il pubblico settimana dopo settimana verso uno degli eventi più attesi della prossima stagione concertistica.

Info: I video di “Frammenti” sono pubblicati sui canali social ufficiali di Claudio Baglioni. Il GrandTour “La vita è adesso” farà tappa anche a Cattolica nel luglio 2027.