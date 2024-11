Claudio Baglioni in concerto, cambia il calendario delle date a Forlì, Cesena e Ravenna

FORLI’. Sono il 2 e il 3 maggio le nuove date del concerto di Claudio Baglioni a Forlì, dopo il rinvio causato dall’indisposizione del cantante. Oggi è stato comunicato il nuovo calendario. Le tre date forlivesi programmate in un primo momento in questi giorni sono quindi diventate solo due. Per Ravenna salta la data del 28 gennaio e restano valide quelle del 29 e 30. Per quanto riguarda invece Cesena sono confermate le date del 29 e del 30 aprile e salta quella del primo maggio. Gli organizzatori del tour “PIANO DI VOLO SOLOtris” comunicano che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate e per gli acquirenti delle date annullate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 24 dicembre 2024 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it