Claudio Baglioni: il ritorno con due concerti-evento a Roma

Dopo lo stop forzato dell’estate 2026, Claudio Baglioni è pronto a riprendersi il palcoscenico. Il rinvio del tour, deciso per motivi di salute, appartiene ormai al passato: l’artista annuncia un nuovo grande progetto che segna il suo ritorno alle esibizioni dal vivo e conferma il pieno recupero.

A inaugurare e chiudere questo nuovo capitolo saranno due concerti-evento a Roma, riuniti sotto il titolo “Che notte è questa!”. Il primo è in programma il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese, mentre il secondo si terrà il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali, a conclusione di un viaggio musicale che attraverserà l’Italia nei suoi luoghi più suggestivi.

Il “GrandTour La vita è adesso” prenderà il via il 28 giugno 2027 da Piazza San Marco a Venezia e si svilupperà fino a settembre con cinquanta concerti ospitati in contesti storici, monumentali e paesaggistici di particolare fascino. Tra questi anche l’Arena della Regina di Cattolica, che il 17 luglio 2027 accoglierà una delle tappe del tour, riportando Baglioni in Romagna dopo il rinvio della data estive previste nel 2026.

Il progetto rappresenta il momento culminante delle celebrazioni per i quarant’anni di “La vita è adesso”, l’album più venduto di sempre nella storia della discografia italiana con oltre cinque milioni di copie. Per la prima volta saranno eseguiti dal vivo tutti gli undici brani del disco, insieme ad altri grandi successi che ripercorreranno quasi sessant’anni di carriera. Sul palco con Baglioni ci saranno venti musicisti, per uno spettacolo completamente rinnovato negli arrangiamenti e nella messa in scena.

La scelta di Roma per l’apertura e la chiusura del tour richiama alcuni dei momenti più memorabili della carriera del cantautore. Piazza di Siena ospitò infatti gli storici concerti del 1982 e del 2009, che richiamarono complessivamente 350mila spettatori, mentre i Fori Imperiali raccolgono l’eredità dei grandi eventi del 1996 e del 2010 nell’area del Colosseo e del Vittoriano, seguiti da oltre 650mila persone. Due appuntamenti che, insieme, hanno superato il milione di presenze e sono entrati nella storia della musica dal vivo italiana.

I biglietti per “Che notte è questa! La partenza”, in programma il 24 ottobre 2026, saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club dalle 11 di mercoledì 22 luglio per ventiquattro ore, mentre la vendita generale aprirà dalle 11 di giovedì 23 luglio su TicketOne e nei circuiti abituali. Le informazioni sul concerto conclusivo del 23 ottobre 2027 saranno comunicate successivamente.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. in collaborazione con Roma Capitale.