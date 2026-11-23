Claudio Baglioni sarà il grande protagonista della serata del 9 dicembre di IMAGinACTION 2026. Il Maestro della musica italiana sarà ospite d’onore al Teatro Alighieri di Ravenna, dove riceverà la prestigiosa Onorificenza Teodorico, riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo alla cultura, alla musica, alla poesia e all’immaginario collettivo italiano e internazionale.

Un appuntamento tra i più attesi della decima edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip, prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film, in collaborazione con il Ministero della Cultura, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, PMI e le principali case discografiche internazionali, con il sostegno del Comune di Ravenna, dellaRegione Emilia-Romagna, di APT Servizi Emilia-Romagna, e della Camera di Commercio Ferrara Ravenna, e con la direzione artistica di Stefano Salvati, tra i più importanti registi italiani di videoclip e commercial.

Autore di capolavori senza tempo come Questo piccolo grande amore, Strada facendo, Avrai, La vita è adesso e Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni ha attraversato oltre cinquant’anni di storia della musica italiana, dando vita a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Un percorso artistico unico, nel quale musica e parole sono diventate poesia, racconto e spettacolo, lasciando un segno profondo nella cultura del nostro Paese.

La sua partecipazione rappresenterà il momento culminante della serata del 9 dicembre, con uno speciale talk sul palco che ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, accompagnato dalla proiezione di videoclip, esibizioni live e filmati rappresentativi del suo universo artistico. Un viaggio tra musica, immagini e parole, perfettamente in linea con la filosofia di IMAGinACTION e con il valore del racconto audiovisivo.

A suggellare questo incontro sarà la consegna dell’Onorificenza Teodorico, un riconoscimento di particolare valore storico e simbolico, che lega Baglioni alla grande tradizione culturale della città di Ravenna e alle sue celebrazioni più significative.

Il 2026 segna infatti il 1500° anniversario della morte di Teodorico il Grande, sovrano che fece di Ravenna la capitale del suo regno e lasciò un’eredità monumentale straordinaria, testimoniata dal celebre Mausoleo di Teodorico, dalla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e dal Battistero degli Ariani, oggi parte del Patrimonio Mondiale UNESCO. Una ricorrenza che la città sta celebrando attraverso importanti iniziative culturali di rilievo nazionale e internazionale.

Il Premio Teodorico il Grande verrà consegnato a Baglioni da Giorgio Guberti, Presidente Camera di Commercio di Ferrara Ravenna.

La serata del 9 dicembre, presentata dal giornalista Paolo Giordano, vedrà inoltre la partecipazione di Carlo Lucarelli, tra i più importanti scrittori noir italiani e volto storico di Blu Notte, protagonista di un talk insieme al regista Stefano Salvati e allo stesso Paolo Giordano, tra cinema, narrazione e linguaggio delle immagini.

Il Teatro Alighieri ospiterà anche un altro momento centrale del Festival: la premiazione del miglior videoclip dell’anno, riconoscimento che celebra il videoclip come autentica forma d’arte e strumento di espressione contemporanea. A consegnare il premio sarà il Prof. Domenico Liggeri, tra i maggiori esperti di videoclip e linguaggi audiovisivi musicali.

Il ricavato dei biglietti della serata del 9 dicembre, al netto delle spese, sarà devoluto all’associazione Carabinieri e Volontari di Ravenna. Clicca qui per i biglietti.