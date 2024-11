Claudio Baglioni costretto a rinviare i concerti

Friends & Partners informa che la partenza del tour nei grandi teatri italiani di Claudio Baglioni “Piano di volo solo tris” che avrebbe dovuto debuttare giovedì 21 novembre al Teatro Lirick di Assisi, è posticipata al 15 gennaio 2025 a causa di una epicondilite al gomito destro e di una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale che hanno colpito Baglioni. Questo tipo di patologia non permette lo svolgimento di un concerto one man show voce e altri strumenti e la prognosi prescritta è di 60 giorni di riposo assoluto. Rimangono validi i biglietti acquistati per le date di Forlì (29, 20 novembre e 1 dicembre) ma le nuove date saranno riannunciate a breve. Non si sa al momento se le date di Cesena e Ravenna saranno spostate o sono confermate.