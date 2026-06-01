Claudio Baglioni a Cattolica: il concerto slitta di un anno e ci sarà il 17 luglio 2027

Slitta di un anno il concerto di Claudio Baglioni a Cattolica. Appuntamento al 2027. Il “GrandTour la vita è adesso” che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. L’appuntamento è rimandato di un anno, dal 17 luglio 2026 al 17 luglio 2027 all’Arena della Regina. Baglioni in un video sui suoi canali social ha dato appuntamento al prossimo anno. Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati.

Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it.