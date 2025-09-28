Claudio Baglioni a Cattolica il 17 luglio 2026. Ecco il tour dedicato a “La vita è adesso”

CATTOLICA. Ci sarà anche Cattolica fra le tappe del tour “La vita è adesso, il sogno è sempre” di Claudio Baglioni, il progetto che celebra i 40 anni dell’album più venduto in Italia. Il cantautore romano lo ha annunciato ieri a Lampedusa dove si è tenuta l’anteprima nazionale allo stadio comunale. Da giugno a settembre 2026. sono 40 le location scelte. A Cattolia Baglioni si esibirà il 17 luglio 2026Queste le date: 29 giugno 2026 VENEZIA, Piazza San Marco - Festival Della Bellezza 2 luglio 2026 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero 3 luglio 2026 CODROIPO (UD), Villa Manin 4 luglio 2026 MAROSTICA (VI), Piazza Castello 5 luglio 2026 ESTE (PD), Castello Carrarese 7 luglio 2026 PISTOIA, Piazza Duomo 8 luglio 2026 GENOVA, Arena Del Mare - Porto Antico 9 luglio 2026 SORDEVOLO (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II11 luglio 2026 CERNOBBIO (CO), Villa Erba13 luglio 2026 BERGAMO, Fiera16 luglio 2026 FIRENZE, Le Cascine - Prato Delle Cornacchie17 luglio 2026 CATTOLICA (RN), Arena Della Regina20 luglio 2026 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi23 luglio 2026 *SIRACUSA, Teatro Greco26 luglio 2026 AGRIGENTO, Live Arena28 luglio 2026 PALERMO, Teatro Di Verdura31 luglio 2026 *TAORMINA (ME), Teatro Antico 4 agosto 2026 ALGHERO (SS), Anfiteatro Ivan Graziani 5 agosto 2026 CAGLIARI, Fiera Della Sardegna16 agosto 2026 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini17 agosto 2026 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli19 agosto 2026 TERMOLI (CB), Arena Del Mare20 agosto 2026 BARLETTA (BAT), Fossato Del Castello21 agosto 2026 FASANO (BR), Parco Archeologico Di Egnazia22 agosto 2026 APRICENA (FG), Cava Dell’Erba24 agosto 2026 CIRO’ MARINA (KR), Arena Saracena25 agosto 2026 ROCCELLA IONICA (RC), Teatro Al Castello26 agosto 2026 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), Arena Dei Cedri27 agosto 2026 PAESTUM (SA), Arena Dei Templi29 agosto 2026 LANCIANO (CH), Parco Delle Rose 3 settembre 2026 BRESCIA, Piazza Della Loggia 5 settembre 2026 CERVERE (CN), Anfiteatro Dell’Anima 6 settembre 2026 VIGEVANO (PV), Castello Sforzesco 9 settembre 2026 MACERATA, Sferisterio12 settembre 2026 CASERTA, Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone