Claudio Baglioni a Cattolica il 17 luglio 2026. Ecco il tour dedicato a “La vita è adesso”

Spettacoli
  • 28 settembre 2025
Claudio Baglioni a Cattolica il 17 luglio 2026. Ecco il tour dedicato a “La vita è adesso”

CATTOLICA. Ci sarà anche Cattolica fra le tappe del tour “La vita è adesso, il sogno è sempre” di Claudio Baglioni, il progetto che celebra i 40 anni dell’album più venduto in Italia. Il cantautore romano lo ha annunciato ieri a Lampedusa dove si è tenuta l’anteprima nazionale allo stadio comunale. Da giugno a settembre 2026. sono 40 le location scelte. A Cattolia Baglioni si esibirà il 17 luglio 2026

Queste le date:

29 giugno 2026 VENEZIA, Piazza San Marco - Festival Della Bellezza

2 luglio 2026 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero

3 luglio 2026 CODROIPO (UD), Villa Manin

4 luglio 2026 MAROSTICA (VI), Piazza Castello

5 luglio 2026 ESTE (PD), Castello Carrarese

7 luglio 2026 PISTOIA, Piazza Duomo

8 luglio 2026 GENOVA, Arena Del Mare - Porto Antico

9 luglio 2026 SORDEVOLO (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II

11 luglio 2026 CERNOBBIO (CO), Villa Erba

13 luglio 2026 BERGAMO, Fiera

16 luglio 2026 FIRENZE, Le Cascine - Prato Delle Cornacchie

17 luglio 2026 CATTOLICA (RN), Arena Della Regina

20 luglio 2026 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi

23 luglio 2026 *SIRACUSA, Teatro Greco

26 luglio 2026 AGRIGENTO, Live Arena

28 luglio 2026 PALERMO, Teatro Di Verdura

31 luglio 2026 *TAORMINA (ME), Teatro Antico

4 agosto 2026 ALGHERO (SS), Anfiteatro Ivan Graziani

5 agosto 2026 CAGLIARI, Fiera Della Sardegna

16 agosto 2026 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini

17 agosto 2026 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

19 agosto 2026 TERMOLI (CB), Arena Del Mare

20 agosto 2026 BARLETTA (BAT), Fossato Del Castello

21 agosto 2026 FASANO (BR), Parco Archeologico Di Egnazia

22 agosto 2026 APRICENA (FG), Cava Dell’Erba

24 agosto 2026 CIRO’ MARINA (KR), Arena Saracena

25 agosto 2026 ROCCELLA IONICA (RC), Teatro Al Castello

26 agosto 2026 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), Arena Dei Cedri

27 agosto 2026 PAESTUM (SA), Arena Dei Templi

29 agosto 2026 LANCIANO (CH), Parco Delle Rose

3 settembre 2026 BRESCIA, Piazza Della Loggia

5 settembre 2026 CERVERE (CN), Anfiteatro Dell’Anima

6 settembre 2026 VIGEVANO (PV), Castello Sforzesco

9 settembre 2026 MACERATA, Sferisterio

12 settembre 2026 CASERTA, Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui