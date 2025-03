“Clap & Slap” al Lavatoio con Agniete Lisickinaite e Igor Shugaleev

Agniete Lisickinaite (Lituania) e Igor Shugaleev (Bielorussia) – attualmente in residenza al Lavatoio di Santarcangelo – sono riconosciuti a livello internazionale per il loro lavoro politicamente impegnato, che esplora la cultura del protestare, l’impatto dei regimi politici e le interpretazioni personali della libertà. Aprono la ricerca di “CLAP & SLAP” in una prova dedicata alla comunità di Santarcangelo venerdì 21 marzo alle ore 19:00: esplorano in scena la complessa e paralizzante tensione emersa nell’Europa orientale (e tra Lituania e Bielorussia in particolare), a seguito dell’invasione su larga scala della Russia in Ucraina il 24 febbraio 2022. Questa tensione viene esaminata attraverso lenti storiche, politiche, geografiche e sociali, intrecciando le vicende alle loro esperienze personali.

Igor ha partecipato alle proteste in Bielorussia, mentre Agniete ha preso parte a manifestazioni davanti all’ambasciata bielorussa a Vilnius: oggi, incontrandosi sulla stessa scena, tentano un dialogo che sembra impossibile al di fuori dell’arte, tra la paura e la necessità di agire, tra responsabilità collettive e personali, tra tragedia privata e catastrofe geopolitica. “CLAP & SLAP” diventa riflessione politica e filosofica sulla nostra capacità di distinguere tra responsabilità e colpa, nazionalismo e patriottismo, autodifesa e aggressione. Come possiamo mantenere un equilibrio tra la necessità di autodifesa e il rischio di aggressione? Possiamo rispettare le differenze dell’altro, difendere le credenze personali e proteggere le libertà individuali senza violare i diritti degli altri?

venerdì 21 marzo ore 21:00

Teatro Il Lavatoio / Via Costantino Ruggeri 16

Santarcangelo di Romagna

tel. 0541626185

www.santarcangelofestival.com