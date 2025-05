Cinema protagonista a Rimini tra stile, industria e passione: è “La settima arte”. Domenica le premiazioni

Fino all’11 maggio Rimini è ancora palcoscenico della VII edizione de “La settima arte. Cinema e industria”, con un programma ricco di eventi gratuiti che celebra il cinema come arte e impresa. Organizzata da Confindustria Romagna e Università di Bologna, la manifestazione propone incontri, proiezioni e masterclass che svelano il dietro le quinte dell’audiovisivo, e si svolge in luoghi iconici della città, come il teatro Galli, la Cineteca di Rimini, il Fellini Museum, il cinema Fulgor, il cinemino del Palazzo del Fulgor, il teatro Tiberio e il multiplex Le Befane.

Il momento clou sarà sabato 10 maggio alle 18.30 al teatro Galli con la cerimonia di premiazione condotta da Paola Saluzzi. Tra i premiati: Gianni Amelio (premio ad honorem), Lorenzo Mieli (produzione), Roberto Proia (distribuzione), Daria D’Antonio (fotografia), Stefano Ciammitti (costumi), Francesca Andreoli di Cinedora (premio speciale per “Vermiglio”) e Margherita Ferri (premio Valpharma per il cinema).

Musica dal vivo a cura dell’Effe String Quartet.

In Cineteca, per “Carta bianca ad Alberta Ferretti”, viene proiettato alle 17.30 “La mia Africa” e alle 21 “Ieri, oggi, domani” di Vittorio De Sica.

La manifestazione si concluderà domenica 11 maggio: dalle 14.30 alle 17.30 è previsto “Fellini experience”, tour gratuito per andare alla scoperta dei luoghi felliniani nuovi e vecchi.

Ampio spazio ai giovani con Il cinema della generazione Z, masterclass su David Lynch e incontri con studenti, ore 10 in Cineteca.

Sempre in cineteca viene reso omaggio a Gianni Amelio, con “Il ladro di bambini” (ore 15) e “Lamerica” (ore 17.30).

Chiusura al teatro Galli con lo “Strega tour”, conduce Loredana Lipperini, ore 21.

www.lasettimarte.it