Che successo per Bruce!

E’ stata una edizione da record quella dei Glory days in Rimini, che hanno celebrato la loro “25esima volta” con 5 giorni (dal 18 al 22 settembre) di concerti, incontri, mostre fotografiche, presentazioni di libri e tanto altro.

5 giorni in cui Rimini è stata pacificamente invasa (dal Rockisland al Parco del Mare, dalla Corte degli Agostiniani alla Chiesa dei Salesiani, passando per l’Hobo’s, Il Rose & Crown, la Casina del Bosco, il Cinema Fulgor) dai fan di Bruce Springsteen e della musica rock.

Ogni appuntamento ha fatto registrare numeri da record, tra cui il grande concerto di sabato sera alla Corte degli Agostiniani con più di 500 presenze, l’incontro tra Luca De Gennaro con Cisco e Cindy Mizelle al Cinema Fulgor, sold out e i tanti momenti in cui si è respirato uno spirito ormai consolidato dagli anni e dai partecipanti a questo evento, alcuni arrivati appositamente dal Minnesota, da Seattle, dalla Germania, dall’Austria, oltre che da ogni parte d’Italia.

Grande successo ha riscosso la mostra fotografica “My beautiful reward” dedicato al compianto Max Morri che si è tenuta presso l’Admiral Art Hotel, mentre ha avuto un successo oltre ogni aspettativa il concerto “Redemption songs” in cui domenica pomeriggio presso la chiesa dei Salesiani di Rimini, il Corone ha accompagnato Cindy Mizelle, Hans Ludvigsson, Daniel e Donatello Angelini, Chiara Pari, Beppe Ardito, Carlo Ozzella, Renato Tammi, Lello Pastore, Michele Tani, Fabrizio Flisi, Daniele Torri e tanti altri, culminato in una versione di “People have the power” di Patti Smith davvero indimenticabile.

Un’edizione che ha saputo coniugare nuovi talenti come i giovani Simone Bertanza, Laura Silverstone (interessantissima songwriter scozzese), Tommaso Imperiali, Mirco Ventaloro a musicisti di fama internazionale come il francese Mike Noegraf, il rocker americano Joe D’Urso, gli italo-inglesi Edward Abbiati & the Rattling Chains e la stessa Cindy Mizelle, corista di 4 tour di Bruce Springsteen e uno dei Rolling Stones.

Un successo totale per questa edizione numero 25, organizzata dall’Associazione Nebraska in collaborazione con il Comune di Rimini e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.