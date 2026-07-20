Cesenatico, Patty Pravo in concerto venerdì 24 luglio

È giunta l’ora di un concerto pietra miliare per l’estate di Cesenatico. Venerdì 24 luglio Patty Pravo farà il suo ingresso al Teatro all’aperto intorno alle ore 21 per dare il “la” ad Opera tour. Sarà l’unica occasione in Romagna per ascoltare i brani che hanno reso celebre e intramontabile l’artista.

Dopo la sua partecipazione a Sanremo, Patty Pravo si esibirà in un concerto dove, oltre alle nuove canzoni dell’ultimo album “Opera”, proporrà i suoi grandi classici come “La Bambola” che è stata interpretata anche da Madonna, la regina del pop.

Patty Pravo sarà accompagnata sul palco da: Luca Proietti – tastiera, Daniele Natrella – batteria, Giuseppe Iodice e Alessandro Chimienti – chitarra, Elisabetta Pasquale – basso, Cristiana Polegri – sax.

Diva per antonomasia della canzone italiana di cui resta protagonista indiscussa, Patty Pravo ha seguito con ostinazione il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sulla cresta dell’onda da quasi sessant’anni. Artista sempre libera e all’avanguardia, con la sua voce possente e aliena ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La sua personalità inafferrabile, anticonformista e sfrontata, l’hanno resa un’icona.

Le prevendite sono disponibili su www.ticketone.it

L’evento fa parte di Ribalta Marea, rassegna culturale estiva di appuntamenti a Cesenatico ideata e voluta dal Comune di Cesenatico.

Info utili per l’ingresso e il parcheggio

Il botteghino del teatro all’aperto (in largo Cappuccini) per la vendita dei biglietti (in caso non si raggiunga il sold out) aprirà alle 19.30 il giorno dell’evento. Le porte dell’arena apriranno intorno alle 20.30.

Parcheggi gratuiti consigliati: Largo San Giacomo, Parcheggio della Rocca, Via Negrelli.

Per le comunicazioni dell’ultimo minuto si raccomanda di seguire i social del teatro Comunale di Cesenatico.

Per maggiori informazioni

Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico Via Armellini 18 (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00, festivi esclusi) Telefono: 0547 79274