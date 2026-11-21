È una riflessione ispirata alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne il primo spettacolo al della nuova edizione della rassegna “Teatro Fuoricittà. Martedì 24 novembre, alle ore 21,15, al cineteatro Victor di San Vittore di Cesena andrà in scena lo spettacolo “Voci dal Buio”, idealmente dedicato a tutte le donne che sono piombate improvvisamente nel buio per mano di un uomo.

Sul palcoscenico Monica Briganti, voce recitante (che firma anche la regia), e Francesca Romana Perrotta, cantante solista e chitarra. Ad accompagnarle Stefano Zambardino alla tastiera e Francesco Cardelli al basso. Le due artiste danno voce, attraverso la narrazione e il canto, alle vittime di femminicidio. Da segnalare che questo lavoro è stato selezionato anche per il cartellone Off del festival “L’eredità delle donne”, che ha la direzione artistica di Serena Dandini.

In occasione di questo spettacolo, e per tutto il mese di novembre, il teatro Victor ospiterà anche una mostra con le opere di sette artiste del territorio: Barbara Casabianca, Dea Valdinocci, Giovanna Barcia, Greta Pirri, Laura Maria Mino, Marilena Tesei, Nicoletta Ballarin. La rassegna Teatro Fuoricittà è promossa dal cine teatro Victor insieme al Teatro delle Lune. Biglietto unico; 12 euro. Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri 375 6700022 e 339 2427674.