Cesena, Tavolazzi, Capiozzo e Caligiuri in concerto al Jazzamore

Giovedì 25 settembre, il palco del JazzAmore Ristorante e Musica di Cesena (via Cesenatico 918) si accende con un evento imperdibile: l’apertura ufficiale della nuova stagione concertistica sarà affidata al trio “Three Generations”, formato da tre protagonisti assoluti della scena musicale italiana e internazionale: Ares Tavolazzi (basso e contrabbasso), Christian “Chicco” Capiozzo (batteria e percussioni) e Leo Caligiuri (piano, tastiere e flauto).

Three Generations nasce nel 2017 dall’incontro di tre artisti di tre diverse generazioni, ognuno con un solido bagaglio di esperienze e collaborazioni prestigiose alle spalle.

Il trio propone un viaggio musicale che fonde jazz, world music, progressive, melodie classiche e atmosfere psichedeliche, con arrangiamenti firmati da Ares Tavolazzi, storico componente degli Area, musicista di riferimento per più generazioni.

Tra i musicisti che hanno incrociato il loro cammino: Enrico Rava, Stefano Bollani, Vinicio Capossela, Jimmy Owens, Mario Biondi, Flavio Boltro, solo per citarne alcuni.

L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere l’atmosfera del JazzAmore, un luogo che è molto più di un ristorante: un palcoscenico aperto alle arti, un punto di riferimento per chi ama la musica dal vivo e l’esperienza autentica della convivialità.

Inizio concerto ore 21.30, ingresso 10 euro. Info e prenotazioni: 0547 1796594.