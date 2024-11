Cesena, spostata la data dei The Winstons

CESENA. Il Vidia Club informa che per cause indipendenti dalla volontà dell’artista e della organizzazione sarà posticipata la data dei The Winstons al Vidia di Cesena al giorno 18 gennaio 2025 ore 21.00. «Restano validi i biglietti venduti in prevendita in precedenza per la data del 16 novembre 2024», informa il locale. «Per le persone in possesso del biglietto che fossero impossibilitate a partecipare alla data del 18 gennaio 2025 è aperta una finestra di rimborso fino a sabato 21 dicembre 2024 attraverso la società di ticketing dell’acquisto. Ci scusiamo per l’inconveniente»