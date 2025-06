Cesena, Rockin’ 1000 diventa un coro: due appuntamenti gratis in piazza Guidazzi

Negli stadi internazionali con 1000 musicisti sul palco, lancia un nuovo format: Flash Coro che veicolerà la musica e la passione di Rockin ’1000 in tre date speciali in Italia: 22 giugno e 23 luglio in piazza a Cesena e 9 ottobre in teatro a Firenze .

Rockin’ 1000 Flash coro è il nuovo format di Rockin’1000 lanciato per il decennale: un evento di canto collettivo in cui chiunque può partecipare, indipendentemente dal proprio livello di abilità musicale.

L’idea alla base è semplice: un gruppo di persone si riunisce e, sotto la guida di un direttore di coro, impara a cantare una canzone come un coro a più voci.

A differenza di un coro tradizionale, non è richiesta alcuna preparazione o esperienza. Non ci sono prove precedenti né spartiti da studiare: tutto si svolge sul momento, in modo spontaneo e divertente. L’atmosfera è informale e spesso giocosa, con l’obiettivo principale di far cantare tutti senza preoccuparsi troppo della perfezione. Durante l’evento, i partecipanti vengono divisi in gruppi vocali e guidati nell’apprendimento della melodia e delle armonie, fino a riuscire a eseguire l’intero brano insieme.

“Il Rockin’1000 Flash Coro rappresenta una nuova opportunità per vivere la musica in modo partecipativo e aggregante, ed è il modo che abbiamo scelto per abbattere definitivamente le barriere tra pubblico e performer. In un’epoca dominata da schermi e connessioni virtuali, pensiamo che eventi dal vivo che coinvolgono i sensi, l’interazione sociale e l’autenticità siano sempre più necessari. Abbiamo colto questo bisogno 10 anni fa e da questo è nato lo show dei 1000, ora raccogliamo lo stesso spirito declinandolo in nuovi format, dove la musica continua a essere uno dei più potenti aggregatori sociali.” - ha dichiarato Fabio Zaffagnini, Founder di Rockin’1000.

Rockin’ 1000 flash coro debutterà domenica 22 giugno con una speciale Pink Edition, pensata per la Notte Rosa, a Cesena in Piazza Guidazzi a partire dalle ore 21:00. Successivamente, mercoledì 23 luglio, il nuovo format sarà ancora una volta protagonista di Piazza Guidazzi a Cesena durante la Rockin’1000 Week, la settimana che precede il doppio show in occasione del decennale del progetto (26 e 27 luglio presso l’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena). Infine, giovedì 9 ottobre, il nuovo format sbarca in teatro, a Firenze presso il Teatro Cartiere Carrara (via Fabrizio De Andrè ang. Lungarno Aldo, Firenze. Prevendite: www.ticketone.it. Prezzo biglietto: posto unico € 30.00 + prevendita). Gli appuntamenti a Cesena sono a ingresso gratuito.