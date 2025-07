Cesena, Raphael Gualazzi in concerto il 15 luglio al Chiostro di San Francesco

Il primo appuntamento di ERF 2025 si terrà martedì 15 luglio, alle ore 21 al chiostro di San Francesco, e vedrà protagonista Raphael Gualazzi . La dimensione ‘piano-vocal’ è un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni di Gualazzi. L’artista restituisce alle composizioni la loro dimensione più autentica ripercorrendo un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissement su arie d’opera, da omaggi alla tradizione africana americana a incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale (in caso di maltempo l’evento si svolgerà al Cinema Eliseo, in viale Giosuè Carducci, 7).

L’Emilia Romagna Festival, giunto quest’anno alla 25esima edizione, nell’ambito del suo itinerario estivo fatto di 67 appuntamenti in Comuni differenti e con tantissimi artisti coinvolti, torna a illuminare anche Cesena, con quattro imperdibili concerti che andranno in scena al chiostro di San Francesco. “Anche quest’anno - commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi - nei mesi di luglio, agosto e settembre la nostra città tornerà a ospitare alcune importanti tappe di ‘ERF - Emilia Romagna Festival’, la rassegna itinerante che unisce la magia della musica alla bellezza dei luoghi. L’alta qualità delle proposte presentate dalla rassegna, che come Amministrazione sosteniamo con un contributo triennale nell’ambito del bando comunale dedicato ai festival, negli scorsi anni è stata largamente premiata dal pubblico, e siamo certi di una risposta altrettanto positiva anche per gli appuntamenti in programma per questa edizione 2025”.

A seguire, giovedì 24 luglio, alle ore 21, ‘Le Quattro stagioni: 300esimo anniversario’. Enzo Ligresti e Glauco Bertagnin, solisti Giovanni Anastasio, Glauco Bertagnin, Nicola Fregonese, Enzo Ligresti, Chiara Volpato violini Alberto Salomon, viola Benedetto Munzone, violoncello Luca Stevanato, contrabbasso Valter Favero clavicembalo. Il programma prevederà: Arcangelo Corelli Suite per archi e la musica di Antonio Vivaldi con Concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo, op. 3 n. 8, RV 522; Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo ‘Alla rustica’, RV 151; Concerto in mi maggiore per violino e orchestra ‘La primavera’, op. 8 n. 1, RV 269; Concerto in sol minore per violino, archi e continuo ‘L’estate’, op. 8 n. 2, RV 315; Concerto in fa maggiore per violino, archi e continuo “L’autunno”, op. 8 n. 3, RV 293; Concerto in fa minore per violino, archi e continuo “L’inverno”, op. 8 n. 4, RV 297 (in caso di maltempo l’evento si svolgerà in Sala Sozzi – Palazzo del Ridotto, Piazza Almerici 12).

La rassegna proseguirà mercoledì 6 agosto, ore 21, con un omaggio a Édith Piaf con Cristina Zavalloni sestetto. Cristina Zavalloni voce, arrangiamenti; Cristiano Arcelli sax alto, sax soprano, arrangiamenti; Giancarlo Bianchetti chitarra; Manuel Magrini pianoforte; Stefano Senni contrabbasso; Alessandro Paternesi batteria. Un viaggio musicale tra ricordi personali e grande musica francese. L’artista Cristina Zavalloni rende omaggio a Édith Piaf, icona della chanson, attraverso un programma intenso e coinvolgente. Ispirato da memorie d’infanzia legate alle canzoni della Piaf e da una passione adulta per la cultura francese, il concerto propone un repertorio scelto e reinterpretato con cura, accompagnato da un talentuoso sestetto. Uno spettacolo che è insieme un atto d’amore per la musica e una dedica alla figura femminile forte e indimenticabile che è stata Piaf. In caso di maltempo l’evento si svolgerà a Spazio Marte, in via Silvio Corbari, 175.

Ultimo appuntamento in programma: lunedì 1 settembre, ore 21 con Passion Galliano: Around Gershwin – Richard Galliano fisarmonica. Un concerto d’eccezione con Richard Galliano, fisarmonicista e compositore di fama internazionale, che ha rivoluzionato la storia della fisarmonica fondendo jazz, musica classica e tradizione francese. Nel programma ‘Around Gershwin’, Galliano propone una rilettura originale della celebre Rhapsody in Blue, arricchita da improvvisazioni e omaggi musicali a Gershwin, Debussy, Satie, Ravel, Piazzolla e alle sue stesse composizioni. Un viaggio sonoro unico, in cui epoche e stili si intrecciano in un’esplosione di creatività e virtuosismo, portando sul palco l’essenza della sua ‘New Musette’: un genere che unisce la raffinatezza della chanson francese al linguaggio del jazz. Un’esperienza imperdibile con uno dei più grandi interpreti contemporanei della musica improvvisata. In caso di maltempo l’evento si svolgerà in Sala Sozzi – Palazzo del Ridotto, Piazza Almerici, 12.