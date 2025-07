Cesena, Piazze di Cinema: lunedì 7 luglio gran finale con Silvio Soldini

Ultimo weekend e gran finale per Piazze di Cinema, la rassegna organizzata dal Comune di Cesena con la direzione artistica e organizzativa del Cinema Eliseo.

All’Arena San Biagio (ore 21,30) in programma sabato 5 luglio l’ultimo film che concorre al Premio Monty Banks, assegnato dal pubblico (in palio ingressi omaggio al Cinema Eliseo): Diciannove di Giovanni Tortorici, alla presenza dell’attore protagonista Manfredi Marini. Il film, potente opera prima del giovane regista palermitano (prodotta da Luca Guadagnino), racconta un anno nella vita di Leonardo, 19 anni, universitario fuori sede che trascorre le sue giornate tra inquietudine, incertezza e solitudine. Leonardo trova conforto solo nello studio dei testi di “bella lingua” italiani con cui si costruisce una corazza per affrontare il mondo che lo circonda.

In Piazza Almerici la programmazione di sabato è invece rivolta al pubblico dei più piccoli con il fantasy The legend of Ochi, un’avventura per tutta la famiglia - tra E.T., I Gremlins e I Goonies - con Willem Defoe, Finn Wolfhard e Helena Zengel.

Domenica 6 luglio Piazze di Cinema dedica invece la serata in piazza Almerici (ore 21,30) alla produzione battente bandiera cesenate Tornando a Est di Antonio Pisu, sequel del pluripremiato Est – dittatura last minute, con Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini. Saranno presenti il produttore Maurizio Paganelli e il compositore della colonna sonora Davide Caprelli (modera Daniele Gualdi)