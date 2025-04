Cesena okgiorgio al Chiostro di San Francesco il 24 agosto per “Acieloaperto”

Nuove pulsazioni per il cuore di Cesena. Al Chiostro di San Francesco, nel centro della città, domenica 24 agosto arriva okgiorgio. Il musicista e produttore di musica elettronica è uno dei protagonisti della tredicesima edizione del festival “Acieloaperto”.

Ecco quindi il settimo annuncio di “Acieloaperto 2025”, che arriva dopo quello dei Meute, che suoneranno mercoledì 9 luglio alla Rocca Malatestiana, dell’accoppiata Wolfmother e Dirty Honey di giovedì 10 luglio, sempre a Cesena, dove si esibiranno anche le Wet Leg mercoledì 16 luglio, e Marco Castello giovedì 16 luglio, di Joan Thiele che sarà al Chiostro di San Francesco sabato 23 agosto, dei Franz Ferdinand, attesi sul palco di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli venerdì 29 agosto, e di Lucio Corsi, che calcherà lo stesso palco sabato 30 agosto.

Si tratta dell’unico concerto in Romagna del tour estivo di okgiorgio: un nuovo assetto live, che vedrà il musicista impegnato in una postazione inedita, insieme a due batteristi e a visual d’impatto, pensati per rendere l’esperienza dal vivo sempre più unica e coinvolgente. Il concerto è pensato per essere un rituale collettivo in cui musica, luci e persone si fondono in un’unica pulsazione.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire da a partire dalle ore 10 di venerdì 4 aprile 2025 attraverso circuiti TicketOne e TicketMaster.