Cesena, Mondo Marcio in concerto al Vidia il 10 ottobre

A seguito del sold out della data ai Magazzini Generali di Milano, Mondo Marcio annuncia il tour Solo Un Uomo Live - XX anniversary, un’occasione imperdibile per celebrare le hit dell’iconico album di Platino Solo Un Uomo, a distanza di 20 anni dalla sua pubblicazione.
Gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, sono previsti venerdì 8 maggio 2026 a Torino (Hiroshima Mon Amour), venerdì 15 maggio 2026 a Bologna (Locomotiv), sabato 16 maggio 2026 a Roncade (TV; New Age), sabato 23 maggio 2026 a Roma (Largo Venue), mercoledì 19 agosto 2026 a Cropalati (CS; Cropalati Folk Festival) e sabato 10 ottobre 2026 a Cesena (Vidia Club).
I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 10 marzo 2026 alle ore 15:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 15 marzo 2026 alle ore 10:00.