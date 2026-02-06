Cesena, la Niña alla Rocca Malatestiana per “acieloaperto”

È una delle rivelazioni della scena musicale italiana contemporanea: una forte personalità artistica che unisce la sperimentazione e la tradizione musicale napoletana, e che ha incantato il pubblico e convinto la comunità di addetti ai lavori, che le ha attribuito la Targa Tenco 2025 per il Miglior Disco in Dialetto. Con queste premesse, la Niña arriva in concerto ad acieloaperto domenica 28 giugno alla Rocca Malatestiana di Cesena.

La Niña è il progetto solista di Carola Moccia, cantautrice e produttrice classe 1991, pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente proiettandole nel futuro, portando la sua ricerca dal canto ai campi della scrittura, delle arti performative e figurative.

La sua esperienza discografica comincia nel marzo del 2023, quando viene pubblicato il suo primo album in studio, “Vanitas”. Lo stesso anno debutta al fianco di Massimo Ranieri in veste di co-protagonista nella serie “La voce che hai dentro”, prodotta da Lucky Red per Paramount Plus, e ne cura parte della colonna sonora. Lavora con Amazon Music per la realizzazione del musical “La Notte delle Lumere” e con Rai 2 per lo show Bar Stella. Dopo le collaborazioni musicali con – tra gli altri – Peppe Barra, MYSS KETA, Tosca, Gemitaiz, Clementino e Mysie (UK), la Niña pubblica il nuovo disco “Furèsta” (2025), che le è valso la Targa Tenco e l’apprezzamento del pubblico.

Per il nuovo tour estivo, sul palco sarà accompagnata dal produttore di “Furèsta” Alfredo Maddaluno, polistrumentista come lei, insieme a numerosi musicisti che compongono un set live che prevede chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino; quella ad acieloaperto è l’unica data in Emilia-Romagna di questa tournée.

L’annuncio della Niña arriva dopo quello di Mannarino (2 agosto, acieloaperto a Santa Sofia), dei White Lies (28 luglio, acieloaperto alla Rocca Malatestiana di Cesena) e dei Cani (27 luglio, Rocca Malatestiana).

I biglietti per il concerto sono già disponibili in prevendita attraverso i circuiti TicketOne e TicketMaster, online e presso i rivenditori autorizzati.