Cesena, Komos: alla Rocca Malatestiana arriva il coro LGBTQIA+

Riprendono le iniziative del progetto “Generazioni diverse e inclusive”, teso ad informare e sensibilizzare contro ogni forma di discriminazione e di intolleranza, curato da AGEDO Rimini/Cesena per la Romagna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, cui partecipano, con capofila il Comune di San Mauro Pascoli, le amministrazioni comunali delle province di Forli-Cesena e di Rimini (San Mauro Pascoli, Gambettola, Bertinoro, Cesenatico, Cesena, Santarcangelo di Romagna, Riccione e Rimini).

Il prossimo appuntamento in programma è per sabato 29 giugno, alle ore 21, alla Rocca Malatestiana di Cesena (Via Cia degli Ordelaffi, 8) con il concerto di Komos coro LGBTQIA+. Sarà possibile prendere parte all’evento liberamente. A partire dalle ore 19 si potrà cenare presso il punto ristoro della Rocca in attesa dell’inizio dello spettacolo. Prenotazione tavoli al 3668274626.

Il repertorio del Coro è in continua evoluzione: spazia dal Rinascimento al Romanticismo, dall’opera al Novecento fino alla contemporaneità, includendo prime esecuzioni italiane ed assolute (Romeu e eu, scritto per Komos da Antonio Giacometti, Divo e mortale di Mattia Culmone), oltre a brani pop in arrangiamenti originali.