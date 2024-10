Cesena, il film dei Talking Heads al Vidia Club VIDEO

“Stop making sense. 40 anniversary experience” è il progetto speciale che celebra l’omonimo film dei Talking Heads a 40 anni dall’uscita, il più grande film concerto di tutti i tempi, una pietra miliare dei documentari rock realizzata dal regista Premio Oscar Jonathan Demme.

Stop Making Sense. 40 Anniversary Experience debutterà il 19 ottobre alla Festa del cinema di Roma (16-27 ottobre) per la Stop Making Sense Special Night, una serata al Teatro Olimpico con Jerry Harrison, storico chitarrista dei Talking Heads, e James Mockoski, responsabile del restauro del film. Giovedì 24 ottobre alle 21.30 appuntamento al Vidia Club di Cesena. Si proseguirà poi in tutta Italia con Stop Making Sense Tour Party in cui gli spettatori saranno invitati a rivivere il live del 1983 come se fossero ad un vero e proprio concerto-

Jonathan Demme ha scelto di non aggiungere interviste o contributi extra nel film concerto, ma di far rivivere l’atmosfera unica di quei concerti al Pantages Theater di Hollywood con una musica senza tempo e una scenografia curata nel dettaglio. Per questo il film si presta a diventare protagonista di imperdibili party in pieno stile anni ’80! A dare un assaggio del film è il trailer online da oggi, 3 ottobre, con le immagini più iconiche accompagnate dalle note di hit come “Psycho Killer”, “Life During Wartime” e “Once in a Lifetime”.

Le date

Il 24 ottobre all’ALCATRAZ di MILANO – ore 21.00

Il 26 ottobre al VIDIA CLUB di CESENA - ore 21.30

Il 27 ottobre al M9 - MUSEO DEL ‘900 di MESTRE (Venezia) – ore 18.00 e ore 21.00

Il 29 ottobre al TEATRO GRANDE di BRESCIA – ore 20.00

Il 30 ottobre all’ESTRAGON di BOLOGNA – ore 21.30

Prevendite e dettagli su stopmakingsense40.it.