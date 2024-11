Cesena, Gobbi apre il tour di Vinicio Capossela

Da Cesena ai palchi d’Europa con Vinicio Capossela: parte il “Voglio Farmi Notare” European Tour di Gobbi.

Giuseppe Gobbi, cantautore cesenate reso celebre dalla ballata d’amore (“Bologna merda”) dedicata alla sua città nel 2019, partirà il giorno 23 novembre per il “Voglio farmi notare” European. Tour che lo vedrà aprire i concerti di Vinicio Capossela nelle date di Bruxelles, Barcellona, Madrid, Berlino, Parigi e Karlsruhe. Il Tour Europeo è organizzato da Imarts -International Music Art and Show- grazie al bando regionale di Emilia Romagna Music Commission. Gobbi ha appena pubblicato il singolo “Pelle di Peperone” che anticipa l’EP “Voglio farmi notare” in uscita a gennaio 2025.