Cesena: Antonio Albanese slitta dal 22 novembre 2024 al 20 marzo 2025.

I lavori in corso al Carisport di Cesena (quelli relativi all’alluvione del 2023) prevedevano la riapertura nel mese di novembre 2024 ma purtroppo a questi dovranno seguire ulteriori lavori resi necessari dopo le ulteriori piogge dello scorso settembre che hanno dato evidenza della necessità di intervenire sul tetto per la riparazione di infiltrazioni di acqua che non consentono l’utilizzo del Palazzetto in sicurezza. Quindi per cause indipendenti dalla volontà dell’artista e della organizzazione viene posticipata la data dello spettacolo di Antonio Albanese al Carisport di Cesena al giorno 20 marzo 2025 ore 21.00. Restano validi i biglietti venduti in prevendita in precedenza per la data del 22 novembre 2024. Per le persone in possesso del biglietto che fossero impossibilitate a partecipare alla data del 20 marzo 2025, è aperta una finestra di rimborso fino a sabato 21 dicembre 2024 attraverso la società di ticketing dell’acquisto.

Puzzle spettacoli

Per info +39 371 442 7479

Dalle 15 alle 19

Dal lunedì al venerdi