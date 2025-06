Cesena, a Rockin’ 1000 anche Francesca Michielin per la serata del 27 luglio

Manca sempre meno a Rockin’1000 - 10 Years Celebration, l’attesissimo appuntamento che celebra il decimo anniversario della più grande rock band del mondo. Mille musicisti riunitin due live in cui prenderanno vita i brani più leggendari della storia del rock.

Il cast delle due date speciali - sabato 26 e domenica 27 luglio allo stadio Dino Manuzzi di Cesena - che saranno accompagnate dal direttore d’orchestra Daniel Plentz, si arricchisce di una nuova protagonista: Francesca Michielin si unisce alla line up di domenica 27 luglio, insieme ai Negramaro e Fast Animal & Slow Kids, la serata vedrà anche Peppe Vessicchio come speciale direttore d’orchestra.

Il giorno prima, sabato 26, saliranno sul palco i Negrita e Piero Pelù. Lodovica Comello sarà invece la conduttrice speciale delle due serate.

Lo Stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena – luogo simbolo da cui tutto è partito – si trasformerà in una bolla di musica, energia e condivisione, per festeggiare dieci anni di una community che ha cambiato il modo di vivere l’esperienza live in modo collettivo e travolgente.

Dal 22 al 27 luglio, Rockin’1000 realizzerà un vero e proprio takeover della città di Cesena con Rockin’1000 Week e un ricco programma di appuntamenti e iniziative, trasformandola in un grande palcoscenico a cielo aperto, grazie alla collaborazione con il comune di Cesena e con Visit Romagna. Durante la settimana che precede il doppio show non mancheranno le occasioni per vivere la musica da protagonisti, fianco a fianco con i musicisti di Rockin’1000. Tra le altre attività, ci saranno anche le Rockin’1000 JAM, circuito internazionale di appuntamenti che toccano Milano, New York e San Paolo, dove la musica dal vivo e la condivisione sono al centro.