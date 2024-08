Cattolica, The Kolors sabato 17 agosto all’Arena della Regina

Dopo il successo di Achille Lauro e il suo “A rave before l’Iliade”, l’Arena non si riposa ed è già pronta a fare spazio a un’altra grande band che sta facendo impazzire i fan in Italia e all’estero. Domani, sabato 17 agosto, alle ore 21, saranno gli attesissimi The Kolors ad accendere il palco dell’Arena della Regina. La cavalcata musicale di Stash, Alex e Dario passerà in rassegna gli strepitosi successi di “Italodisco” e “Un ragazzo, una ragazza” e tutti gli altri brani della loro produzione, a partire da quelli del loro esordio discografico.