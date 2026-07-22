Cattolica: Ruffini saltato, dal 23 luglio a fine mese i rimborsi

CATTOLICA. Saltato per maltempo lo spettacolo di Paolo Ruffini “Din don down” previsto martedì all’Arena della Regina di Cattolica. L’organizzazione Pulp ha predisposto il rimborso dei biglietti nei canali dove sono stati acquistati, a partire dal 23 luglio fino fine mese. Il programma prosegue il 25 luglio con Caparezza (sold out), l’8 agosto con Gemitaiz, il 9 agosto con Madame, il 21 agosto con i Bluvertigo, il 29 agosto con Fiorella Mannoia che canta Fossati e De André. Tutti i biglietti su Ticketone.