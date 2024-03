Cattolica. Il 12 luglio arriva Umberto Tozzi

CATTOLICA. Ci sarà anche Cattolica fra le tappe del tour di addio di Umberto Tozzi. “L’Ultima Notte Rosa the final tour”, la tournée mondiale con cui il cantante dà il suo addio alle scene, passerà il 12 luglio all’Arena della regina di Cattolica. I biglietti per le nuove date italiane sono disponibili dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 20 marzo, su TicketOne.it e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà una sequenza di oltre 40 spettacoli che toccheranno ben 3 continenti: Europa, America e Oceania. Accompagnerà l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi.