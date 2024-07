Castrocaro, ecco i finalisti. Finale il 7 a Terra del Sole

Sono stati resi noti i nomi degli artisti che martedì 30 luglio prenderanno parte alla fase finale delle selezioni del 66° Festival di Castrocaro, Voci Nuove Volti Nuovi 2024. Le selezioni si terranno nella sede di Isola degli Artisti, che dallo scorso anno presiede la direzione e organizzazione dell’evento. Di seguito i nomi dei talenti che parteciperanno alle ultime selezioni: Gianluca Amore, Giorgia Andreozzi, Asia Antonietti, Viviana Apicella, B1xmaxim (duo), Bacidicotone (duo), Nunzio Barravecchio (duo), Giacomo Baudi (Blaui), Miryam Belfiore, Sofia Bella, Belly Button e Coro Onda, Federica Calvo, Marica Campus, Federico Cau (Abbifede), Maria Sara Costanzo (Sk.i.Eyes), Daniele D’Adamo (Magadan), Mariangela Di Grazia (Mangi), Alessio Di Lullo (Sangro), Stefania Fabbri, Piercesare Fagioli, Matteo Farinelli, Raffaella Federico, Marta Fumagalli, Rebecca Gnesi (Eklettika), Roberta Intrieri, Alessandro Ligetta (Ale Blaze), Domenico Lione, Teresa Lo Vito, Gabriele Marazzotta (Mmara), Gaspare Mascolino (Yasper), Clemente Mezzacapo (Klem), Matilde Montanari, Stefania Moramarco, Francesco Nardo, Martina Nenni, Camilla Pandozzi, Alessio Pantaleo, Mattia Pasinato, Chiara Pastò, Sara Rinaldi (Sara Naldi), Violante Rioda, Francesco Scagliarini, Eonice Solari, Nicolò Solari (Devil Sola), Marco Soncina, Rachele Tomassoni, Samanta Tosi (Boheme), Chiara Vescio, Winehot (band). La fase finale delle selezioni sarà presieduta anche quest’anno da Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore. Saranno presenti in questa fase anche Salvatore Mineo, autore di brani per numerosi e celebri artisti del panorama musicale italiano e Carlo Avarello, patron e direttore del Festival di Castrocaro. Gli artisti sono pronti a contendersi un posto nella finalissima che si terrà il 7 settembre nella suggestiva Piazza d’Armi di Terra del Sole e a cui ricordiamo potranno accedere solo 8 talenti, che verranno annunciati entro metà agosto. Per questa edizione il Festival di Castrocaro ha voluto inoltre aprirsi al mondo dei social, avviando una partnership con il media brand Webboh.

