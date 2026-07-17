Cartoon club, cerimonia di premiazione del Festival con il riconoscimento alla carriera a Giorgio Cavazzano e Franco Serra e l’omaggio a Fellini

RIMINI. Sarà il Chiostro degli Agostiniani di Rimini a fare da cornice, sabato 18 luglio alle ore 21.15, alla serata di gala della 42ª edizione di Cartoon Club – Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intera manifestazione. La serata unirà la tradizionale cerimonia di consegna dei premi del Festival a uno spettacolo immersivo dedicato al rapporto tra fumetto, cinema e musica, con un omaggio all’opera di Federico Fellini attraverso il mondo Disney.

Nel corso della serata sarà conferito il Premio alla Carriera per la Letteratura a Fumetti a Giorgio Cavazzano, tra i più importanti autori Disney a livello mondiale, protagonista assoluto dell’edizione 2026 del Festival. Accanto a lui saranno assegnati anche il Premio alla Carriera per il Cinema d’Animazione a Franco Serra (produttore, sceneggiatore e protagonista di oltre quarant’anni di storia dell’animazione italiana ed europea), il Premio Cartoon Club per l’Ambiente – Romagna Acque, il Premio Franco Fossati e il Premio Fede a Strisce, riconoscimenti che ogni anno valorizzano personalità, opere e progetti capaci di contribuire alla crescita del fumetto, dell’animazione e della cultura visiva.

Le melodie dell’universo Disney. Il maestro Benedetto Franco Morri al pianoforte e Patrizia Deitos alla voce, accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle canzoni e delle colonne sonore più amate della storia dell’animazione, facendo rivivere atmosfere, emozioni e personaggi che continuano a parlare a generazioni diverse. Momento centrale della serata sarà “Topolino presenta: La Strada – Un omaggio a Federico Fellini”, spettacolo immersivo ispirato alla celebre parodia disneyana del capolavoro felliniano realizzata da Massimo Marconi e Giorgio Cavazzano. Lo spettacolo originale è realizzato in collaborazione con Fellini Museum, Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna Film Commission, Apt Romagna e Visit Romagna.

“Topolino presenta: La Strada – Un omaggio a Federico Fellini” è considerata una delle più riuscite trasposizioni tra cinema e fumetto, capace di reinterpretare l’universo poetico del film La Strada attraverso i personaggi Disney, mantenendone intatto lo spirito narrativo. Lo spettacolo trasformerà le tavole del fumetto in un’esperienza dal vivo grazie a proiezioni animate (animazioni e montaggio video di Simone Felici), accompagnamento musicale ((musiche originali di Andrea Felli) e doppiaggio dal vivo, con la partecipazione di sette doppiatori, tra gli altri le voci di Stefano Onofri, Fabrizio Mazzotta e Licia Milani. Un viaggio tra immagini, parole e musica che renderà omaggio tanto all’immaginario di Fellini quanto al talento artistico di Giorgio Cavazzano, protagonista di una carriera che ha profondamente segnato la storia del fumetto italiano e internazionale.

L’evento è sostenuto dal progetto REEL del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Iniziativa di cooperazione culturale che vede come partner Fondazione Apulia Film Commission (Lead Partner), Città di Venezia, Istrian Cultural Agency, Art-Kino, Public Institution Dubrovnik Cinemas e il Comune di Rimini.