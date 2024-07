Carmen Consoli a Verucchio

“Terra ca nun senti” è il titolo del progetto, divenuto tour mondiale, firmato Carmen Consoli, stasera sul palco del Verucchio festival, ore 21, sul sagrato della chiesa Collegiata. La cantantessa siciliana torna con il concerto evento attraverso cui omaggia la tradizione musicale della sua isola, preceduta dalla conterranea Patrizia Laquidara che si esibirà alle 20.

Dopo le tappe di New York, Montreal, San Francisco, Los Angeles, Miami e prima di quelle italiane, da Nord a Sud, fino a settembre, è l’unica occasione in Romagna per poter ascoltare la grande narrazione della Sicilia in note che Consoli fa con la sua sensibilità artistica e le sue specificità vocali: magnifica combinazione tra rocker e intellettuale, voce piena di dolore, compassione e forza, come è stata definita dal New York Times.

La preziosa scaletta del concerto si compone di brani tradizionali della Trinacria accanto a capolavori di artisti nati di quella terra come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli. Un viaggio musicale e poetico focalizzato su paesaggi, storie e personaggi, filtrato dal suo immaginifico, appassionato, peculiare sguardo. Un’artista, che a nove anni ha iniziato a suonare la chitarra elettrica e già a 14 si esibiva sui palchi, dalla carriera costellata di successi, primati e riconoscimenti. Basti ricordare tra tutto il resto che è stata la prima italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni per Bob Marley, la prima donna a vincere la Targa Tenco, prima a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, a vincere il premio Amnesty Italia.

Con lei sei musicisti: Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino.

Patrizia Laquidara è considerata una delle figure più inafferrabili e poliedriche della musica d’autore e il suo impegno costante nel portare avanti progetti originali e di elevata qualità la rende una delle figure più apprezzate nel panorama contemporaneo. Ha conquistato il favore della critica fin dal suo esordio avvenuto alla edizione numero 13 del Premio Città di Recanati. Il suo primo album, “Indirizzo portoghese”, pubblicato nel 2003, le ha garantito un posto al Festival di Sanremo e numerose vittorie, tra cui il Premio Alex Baroni e il Premio Mia Martini. Da allora, la sua carriera è stata segnata da una serie di successi musicali e riconoscimenti, tra cui la nomination per i David di Donatello nel 2005. Nel 2018, il suo quinto album “C’è qui qualcosa che ti riguarda” è stato acclamato dalla critica e ha ricevuto prestigiosi premi. Oltre alla sua attività artistica, è anche docente al Conservatorio di Brescia.

Info: 0541 673928