Capodanno 2026: l’agenda degli appuntamenti in Romagna

L’energia coinvolgente di Christmas Soul torna a Ravenna per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in grande, con quattro concerti in programma lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 dicembre in piazza del Popolo, giovedì 1 gennaio 2026 al Teatro Dante Alighieri. La notte di San Silvestro, la piazza si accenderà con la Soul of Gospel Revue dei God’s Angels, guidata da Knagui, artista della Pennsylvania e allievo della leggendaria Twinkie Clark. Il concerto mescolerà gospel, soul, funk e jazz, trasformando la piazza in una grande celebrazione collettiva. Artisti internazionali da vari paesi del mondo renderanno più magiche le feste natalizie di Ravenna, portando sul palco il lato più spirituale e profondo della black music. Ritmi e armonie molto vicini a soul, blues, R&amp;B e funk, una musica coinvolgente per tutti e in grado di cogliere e comunicare il senso e l’intimo spirito del Natale.Il centro storico di Faenza si prepara ad un Capodanno Rock indimenticabile, nella suggestiva cornice di piazza Martiri della Libertà, a partire dalle 21.30. La serata sarà animata dalla band faentina Mystic Doll, che porterà sul palco la potenza vocale di Barbara Bandini. Con il loro vivace repertorio di cover rock e pop reinterpretate in chiave alternativa, saranno loro a dare il ritmo alla serata, promettendo energia e emozioni. A mezzanotte, l’arrivo del nuovo anno sarà salutato come da tradizione con un brindisi che include spumante e panettone per tutti i partecipanti.L’atmosfera di festa continua a Cervia ai piedi del grande albero di Natale nella Piazza Garibaldi, dove la serata di Capodanno si anima con la musica dei Brillanti Sparsi. Nell’area Torre San Michele, invece, con Viaggio Cosmico uno spettacolo dove musica ed energia trasformeranno la notte del 31 dicembre in un viaggio oltre i confini della realtà. Alle 23 si accende la festa con un travolgente dj set, per scaldare la città e far pulsare l’attesa. Dopo mezzanotte, il cielo si apre per uno show straordinario che unisce danza aerea, poesia, trampolieri e un sistema solare luminoso che prende vita davanti agli occhi del pubblico.