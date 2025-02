Cantanti e capi orchestra: parte il corso con Roberta Cappelletti

Prenderà il via oggi, martedì 18 febbraio, e proseguirà a cadenza settimanale fino al 20 maggio dalle 20 alle 22.30, il primo percorso per cantanti e capi orchestra a cura della rockstar del liscio Roberta Cappelletti. Sono ancora disponibili posti (per informazioni e adesioni inviare una mail a info@cosascuola.it indicando nome, cognome e numero di telefono per essere ricontattati). Il corso toccherà quattro grandi argomenti: il racconto dell’esperienza di una capo orchestra donna divenuta l’icona vivente del genere denominato Folklore Romagnolo; la scelta del repertorio e i consigli per una interpretazione corretta ed emozionale con prove di canto sul palco; la teatralità nel canto, la forza dell’immagine attraverso consigli per la cura del look e del trucco di scena; come realizzare e condurre uno spettacolo musicale di successo.

L’Accademia del Folklore emiliano romagnolo, nel frattempo, «saluta con grande piacere, insieme a tutto il mondo del liscio, la conferma da parte della Regione Emilia Romagna, attraverso l’assessore alla Cultura Gessica Allegni che ringraziamo che, dopo un incontro con il vice sindaco di Forli Vincenzo Buongiorno, ha affermato di volere ben proseguire con forza nell’iter del percorso del Liscio patrimonio dell’Unesco confermando oltre al supporto per Cara Forlì tutti quei percorsi fatti per raggiungere tale importante e significativo risultato che si spera di ottenere almeno entro il 2030» dichiara Giordano Sangiorgi, patron del Mei e tra i principali organizzatori di eventi di liscio in Romagna.